Rutte verwacht deze week witte rook in formatiegesprekken: ‘Bedoeling is dat we deze fase afsluiten’

Demissionair premier Mark Rutte hint naar een doorbraak in de formatiegesprekken. Ondanks een verbale clash tussen D66-leider Sigrid Kaag en Christen-Unie-leider Gert-Jan Segers, wat tijdelijk de formatiegesprekken op gespannen voet zetten, lijkt er progressie te zijn geboekt. Rutte verwacht namelijk nog deze week witte rook. Wat zal betekenen dat men zich gaat buigen over een conceptvorm van een mogelijk regeerakkoord en dus de volgende stap in de formatie te nemen.

De afgelopen weken was er veel kritiek te horen over de lopende kabinetsformatie. De gesprekken leken in een impasse te zijn beland. De roep om nieuwe verkiezingen werd steeds groter. Politieke mastodonten waren van mening dat men na de zomer maar naar de stembus moest als er geen voortgang was geboekt. En ondanks een stevige uithaal van D66 richting de CU, waar Kaag gisteren een kleine draai over maakte, lijkt men nu tóch wel vooruitgang te boeken.

VVD-leider Mark Rutte zei tegen het AD dat we eind deze week goed nieuws kunnen verwachten: “Uiteraard is het de bedoeling dat deze fase wordt afgesloten met een advies over welke partijen gaan onderhandelen over een kabinet. Dat zal in de komende dagen moeten gebeuren.”

Zal Rutte de winnaar worden in deze formatie?

De grote vraag is natuurlijk met welke partijen Rutte, en Kaag natuurlijk, om tafel wil gaan zitten. Zal Rutte toch terugkomen op zijn grote aversie tegen deelname van zowel GroenLinks én de PvdA in één kabinet? Veel VVD’ers zitten niet bepaald te wachten op beide rode rakkers in één kabinet. Terwijl de nummer twee van het land, D66, natuurlijk maar al te graag een extreem ‘progressief’ kabinet wil vormen.

Hoe het ook zij, het zal voor iedereen fijn zijn als men eindelijk begint aan de volgende stap in de formatie. Er is te lang géén progressie geboekt, waardoor niemand precies weet wat we kunnen verwachten. Hopelijk krijgen we deze week meer duidelijkheid.