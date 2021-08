Haha! Feest vierende Afghaanse vluchtelingen-meisje, gepusht door Sigrid Kaag, woonde al 7 jaar in België

Het is ongelooflijk. Maar het Afghaanse vluchtelingen-meisje dat door Sigrid Kaag naar voren geschoven werd als zijnde hét voorbeeld van een dankbare Afghaanse asielzoeker die opgevangen wordt in het Westen, blijkt al zeven jaar met haar gezin in België te wonen. Het gezin was… op vakantie in Afghanistan.

Enige tijd geleden promootten Guy Verhofstadt en Sigrid Kaag een foto van een Afghaans meisje dat zo blij was dat ze in België aankwam dat ze ervan huppelde (of danste). Het was geweldig bewijs dat het zo fantastisch is om mensen te helpen; om vluchtelingen uit dat land op te vangen. Echt, wat leuk!

Hartverwarmend beeld uit België. Bescherming biedt hoop. https://t.co/Emufn1IhZa — Sigrid Kaag (@SigridKaag) August 26, 2021

Alleen is er dus één klein probleem. Het meisje in de foto, dat achter haar gezin aanloopt en huppelde, was helemaal geen nieuwe “vluchteling.” Ze woont al zeven jaar in België. En de reden dat ze huppelde was dat haar ouders dachten dat het een geweldig moment was om even vakantie te vieren in Afghanistan. Daarom moesten ze “gered” worden. Omdat mama en papa “vluchteling” vakantie aan het vieren waren in het land van herkomst; het land dat ze “ontvlucht” zijn.

Ze waren bij familie op bezoek. Want, dachten pa en ma vluchteling, daar was het nu wel de ideale tijd voor gezien het feit dat de Taliban alweer 70% van het land in handen had, en Amerika haar troepen eind augustus zou terugtrekken.

Diepe, diepe zucht.

Dat is op zich natuurlijk al erg genoeg, maar vervolgens maakt Sigrid Kaag het nog een beetje erger door dit gezin neer te zetten als dankbare “vluchtelingen.” Vluchtelingen? Vakantiegangers bedoel je! En dan nog áchterlijke vakantiegangers ook.