SP’er Renske Leijten woest op hypocriet kabinet: ‘Schaamteloos. Het gevallen kabinet Rutte 3 rolt voort in Rutte 4!’

Gisteren werd bekend dat het kabinet voor gasboringen bij Ternaard is. Nu is dat natuurlijk volkomen terecht. Maar het besluit is óók heel hypocriet. Want op andere onderwerpen roept het kabinet dat het niets kan beginnen omdat het “demissionair” is. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dit hypocriet tot op het bot van het kabinet. Ze is dan ook woest.

Gasboringen Ternaard

De Waddenvereniging en het radicaal-linkse GroenLinks zijn hartstikke boos. Het kabinet is namelijk voorstander is van gasboringen in de Waddenzee bij Ternaard. Minister Blok heeft een vergunningsprocedure in gang gezet. Dus daar kan binnenkort misschien inderdaad geboord worden.

Nu is dat op zich natuurlijk een heel goed besluit. Als we energie-onafhankelijk kúnnen zijn moeten we daarvoor kiezen. Ten koste van alles. En gas is trouwens ook helemaal niet slecht voor het milieu, wat dan ook is waarvoor steeds meer ándere landen juist vol inzetten op gas.

Hypocriet

Maar toch is SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten boos op het kabinet omdat dat ronduit hypocriet bezig is. Rutte III beweert namelijk dat het bepaalde zaken niet kan doen “omdat het demissionair” is. Dat zijn dan de dingen die ze liever niet wíllen doen. Maar als er iets voorbij komt waarmee ze wél graag iets willen doen, dan maakt hun demissionaire status opeens niets uit.

Als demissionair kabinet wel besluiten tot gasboringen in een natuurgebied maar zeggen dat je voor het halen van Urgendadoelen “helaas” demissionair bent. En zo rolt het gevallen Rutte3 door in Rutte4. Schaamteloos. https://t.co/aAyQIN0qOc — Renske Leijten (@RenskeLeijten) August 27, 2021

Nogmaals, die gasboringen zijn natuurlijk helemaal terecht. En dat gezeik over “natuurgebieden” mag Leijten ook wel voor zich houden. Die gekkies hebben het hele Waddengebied namelijk verklaard tot “natuurgebied.” Dan kun je daar helemaal niets doen. Gekkigheid.

Maar ze heeft op een ander punt wel degelijk gelijk: de houding van het kabinet is ongelooflijk schaamteloos en hypocriet. Kaag en Rutte – en al die andere kabinetsleden – roepen dat ze “demissionair” zijn als ze iets niet willen doen. Maar als ze iets juist wel willen doen, dan maakt die demissionaire status ze niets uit.

Het is tekenend voor dit kabinet: ze doen werkelijk alles wat ze willen. Ze laten zich nérgens door beperken. Schaamteloos en hypocriet? Ja. Maar ook heel zorgelijk.