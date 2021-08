Jort Kelder (NPO) begrijpt niet dat Renske Leijten (SP) zich inzet voor democratie: ‘Doe niet zo ingewikkeld!’

NPO-presentator Jort Kelder maakte vandaag in zijn radioshow maar weer eens duidelijk dat hij een trouwe bondgenoot is van het partijkartel. Want toen SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten inbelde om te vertellen dat ze het onacceptabel vindt dat het kabinet de grondwet met voeten treedt reageerde hij met: ‘Doe niet zo ingewikkeld.’ Wat geweldig dat we dit soort ‘journalisten’ hebben in Nederland.

SP’er Renske Leijten mocht vandaag even langskomen in het radioprogramma van Jort Kelder. Op de NPO, natuurlijk. Leijten zegt zich met hart en ziel in te zetten voor de “democratie” en de “trias politica,” oftewel de scheiding der machten. Nou doet ze dat vooral omdat er nog geen marxistische regering is, want als dat wel zo is zal ze een dictatuur toejuichen, maar toch. Ze is inderdaad één van de weinige Kamerleden die haar taak als controleur van de regering serieus neemt.

Ze vindt het daarom onacceptabel dat het kabinet ervoor gekozen heeft om 3 Kamerleden óók plaats te laten nemen in het demissionaire kabinet Rutte III. Dit is, zegt ze, in strijd met de Grondwet. En dus onacceptabel.

In een normale wereld zou een journalist het daarmee eens zijn en de regering het vuur aan de schenen leggen. Helaas leven we niet in zo’n “normale wereld.” Want de reactie van Kelder was dat Leijten zich eigenlijk niet zo moet aanstellen. In andere landen is dit ook mogelijk. Dus waarom zou dat niet zo zijn in Nederland? Grondwet, Schmondwet!

“Die drie Kamerleden… ja, je kan ook zeggen: ‘Doe niet zo ingewikkeld, dit is nu even zo’,” aldus Rutte-vriendje Kelder. “Zorg dat er snel een regering komt en dan… is het heel principieel ja?”

Ja, natuurlijk is het principieel. Dat heet de Grondwet Jort. Daar dien je niet mee te sollen. Punt. Nooit. Nu niet. Nooit niet.

Leijen legde dat ook uit. Maar Kelder ging daar vervolgens toch maar weer tegen in. Want hij weet het veel beter. In Engeland is het namelijk best normaal dat kabinetsleden ook een zetel hebben in het parlement. “Dat zou dus kunnen. Dat zouden we kunnen doen dus.”

Ja, Jort. Alleen is er dus de Grondwet die geen monistisch systeem heeft maar een dualistisch systeem. Is het nou echt zo moeilijk om dat te bevatten? Het antwoord daarop is: neen. Maar Kelder is een trekpop van Mark Rutte. En dus wil hij alles recht praten wat het kabinet doet. Inclusief de Grondwet aan zijn laars lappen.

.@RenskeLeijten maakt zich hard voor de democratie en trias politica. Ze stoort zich aan 3 Kamerleden die ook in het demissionaire kabinet zitten. Dr Kelder @jortkelder vraagt zich af of ze niet onnodig moeilijk doet?! @drKelderenCo pic.twitter.com/LecGXDeYmI — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 21, 2021

Het is echt ongelooflijk. Tegenwoordig moet een Kamerlid als Renske Leijten dus uitleggen aan een zogenaamde journalist als Jort Kelder dat de Grondwet gerespecteerd moet worden.

We leven in absurde tijden.

