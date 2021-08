Testsamenleving breidt uit: niet gevaccineerde Nederlanders moeten testen voor thuiskomst

Wie vanaf vandaag (zondag 8 augustus) terugkomt van een vakantie uit een geel EU-land moet in bezit zijn van een geldig coronabewijs. Voor iedereen die niet gevaccineerd is, of nog niet volledig, moet voor terugkomst naar Nederland een coronatest doen. De nieuwe regels gaan gelden voor alle vormen van vervoer – dus er gaan geen andere regels gelden voor vlieg- of treinverkeer.

Al sinds maart 2020 vroegen critici om strengere grenscontroles voor terugkerende reizigers of vakantiegangers die naar Nederland komen. Toen lag het allemaal heel ingewikkeld, ondertussen stroomden de ziekenhuizen vol en lag het aantal dagbesmettingen vele malen hoger dan nu het geval is. Maar uitgerekend anderhalf jaar later, op een moment waarop het aantal besmettingen dalende is en de vaccinatiegraad dagelijks groeit, besluit de overheid om toch nog maar eens zo’n ‘streng’ grensbeleid in te voeren, dat meldt de NOS. Dit is een beetje als mosterd na de maaltijd.

Ondertussen worden mensen die om persoonlijke redenen niet hebben gekozen voor een vaccinatie, of mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd, zwaar benadeeld met het nieuwe systeem. Zij moeten halsoverkop een geldige coronatest doen voordat zij terugkeren van hun vakantiebestemming. Het meest ironisch aan dit allemaal is nog wel dat Nederland zélf roodgekleurd is op de risicokaarten van Europese lidstaten, maar onze overheid verplicht Nederlanders die vanuit gele landen terugkomen om een geldig testbewijs op zak te hebben.

Vooralsnog lijkt het niet om een halve maatregel te gaan, eerder deze week werd al aangekondigd dat Koninklijke Marechaussee gaat helpen bij controleren van terugkerende reizigers. Zij gaan het autoverkeer bij de Belgisch-Nederlandse grens in de gaten houden. Wat vorig jaar niet kon – wegens allerlei ‘hindernissen’ – kan nu ineens wel. Waardoor dit soort maatregelen uiterst ongeloofwaardig worden, want vorig jaar was de urgentie voor dit soort maatregelen vele malen groter dan nu het geval is. Terwijl de vaccinatiegraad in veel landen rap stijgt, worden enkele coronamaatregelen steeds strikter. Het is haast de omgekeerde wereld.