Theo Hiddema (FVD) gaat los op Sigrid Kaag: ‘Moedig? Schei toch uit!’

Forum voor Democratie-senator Theo Hiddema uit harde kritiek op Sigrid Kaag. Dit omdat de D66-leider tweette dat het heel “moedig” is van GroenLinks en PvdA dat ze één blok gaan vormen in de Tweede Kamer. “Moedige stap?”, reageert Hiddema, “schei toch uit!”

Gisteren werd bekend dat de PvdA en GroenLinks gedurende de aankomende kabinetsperiode één blok vormen in de Tweede Kamer. Feitelijk komt dit dus neer op een fusie van beide partijen, in ieder geval in het parlement. De rest van de partij zal ongetwijfeld ook volgen, maar dat kunnen ze er niet zomaar even doorheen jassen. En dus begonnen ze in de Kamer.

Natuurlijk is dit je reinste kiezersbedrog. Hilarisch genoeg weerhoudt dat Sigrid Kaag er echter niet van om de samenwerking een “moedige stap” te noemen. Want, zegt ze, tegenwoordig vindt er heel veel versplintering plaats in de politiek. Daar tegen in te gaan is blijkbaar heel dapper.

Theo Hiddema tegen Sigrid Kaag: Schei toch uit!

Forum voor Democratie Eerste Kamerlid Theo Hiddema vindt dat natuurlijk een volstrekt belachelijke kwalificatie van Kaag. “‘Moedige stap’ schei toch uit!” schrijft de FVD’er op Twitter in reactie op de achterlijke tweet van Kaag.

Vervolgens bewijst de senator dat hij echt wel in de smiezen heeft hoe het politieke spel gespeeld wordt. “Twee losers komen met hun schamele verkiezingsopbrengsten, nu bijeengebracht in één collectebusje,” schrijft Hiddema, “bij Kaag aankakken met de bede of deze bijdrage hen aub wat ministeriële uitstraling en nieuwe kamerzetels mag opleveren.”

Macht, macht, macht

Dit is natuurlijk precies wat er momenteel gebeurt. GroenLinks en de PvdA gaan niet “intensief samenwerken” vanuit een positie van macht en invloed, maar juist omdat ze in hun eentje niets in te brengen hebben in de politiek. Ze weten dat als ze als klein partijtje meedoen aan het kabinet Rutte IV, dat ze dan behandeld gaan worden als de ChristenUnie. Wat wil zeggen: dat ze publiekelijk geschoffeerd en vernederd worden, wat ze allemaal moeten accepteren omdat ze een minister of twee leveren.

Daar hebben ze geen zin in. En dus “fuseren” ze nu in de Kamer. Het is machtspolitiek, niet meer, niet minder. Oh ja, en bijkomend voordeel voor de beide partijen is natuurlijk dat, als ze dit doen, ze dan kunnen zeggen tegen CDA en VVD dat ze feitelijk één partij zijn. Dit zou dan de zorg van die partijen moeten wegnemen dat ze niet met twee linkse partijen aan tafel willen gaan zitten.

Kaag kan wel net doen alsof het allemaal om moed draait, maar zoals Hiddema terecht stelt heeft het daar dus niets mee te maken.