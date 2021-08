Theo Hiddema (FVD) reageert op “geen PVV’ers voor de klas”: ‘Toekomstige intelligentsia moet natuurlijk niet niveau leraar ontstijgen’

Gisteren ontstond er flink wat ophef omdat een afdelingshoofd van een Gymnasium de ruimte kreeg om te fulmineren tegen de PVV. Als het aan Michiel Beute ligt zouden PVV’ers, en klimaatontkenners, niet voor de klas mogen staan. Volgens FVD-senator Theo Hiddema is het niet zo verwonderlijk dat de ‘intelligentsia’ zo denkt. De toekomstige generatie moet namelijk niet té kritisch gaan nadenken over bepaalde zaken.

PVV-Kamerlid Harm Beertema stelt dat zolang het PVV’ers betreft je wel mag discrimineren en uitsluiten in Nederland. Er gaat haast geen dag voorbij of er is wel weer een of andere (linkse) deuger die oproept tot een PVV-boycot. Nu heeft Beertema helaas wel gelijk in zijn kritiek, de derde partij van Nederland levert géén burgemeesters of andere politieke bestuurders. Al jaren weten de systeempartijen de PVV effectief buiten te sluiten, maar nu zijn er zelfs mensen die nog een stapje verder willen gaan.

De PVV moet ook buitengesloten worden van het onderwijs. Want wie vertrouwt zijn kinderen nou toe aan een PVV-leraar? Volgens Theo Hiddema wordt de toekomstige zelfbenoemde elite een klasse van geestelijke weekdieren. De heilige huisjes mogen natuurlijk niet omver worden geschopt in Nederland. Het zou natuurlijk desastreus zijn, voor de grachtengordelelite, als we een jongere generatie kritisch en zelfbeschouwend afleveren aan de maatschappij.

Op naar een zelfbenoemde elite van geestelijke weekdieren. De toekomstige intelligentsia moet coûte que coûte het niveau van de leraar niet ontstijgen doordat ze hun hersenen zouden gaan pijnigen met het kritisch beschouwen van wat hen wordt aangeleerd. — Theo Hiddema (@THiddema) August 23, 2021

Hiddema legt vinger op zere plek

De linkse inclusiviteit stopt helaas bij mensen die ook maar iets afwijken van hun mening. Het openlijk dromen over een PVV-vrij onderwijs in Nederland leidt niet tot massale protesten, maar wee je gebeente als je iets soortgelijks zegt over GroenLinksers voor de klas. Uiteindelijk moeten docenten beoordeeld worden op hun pedagogische en onderwijskundige vaardigheden, als een docent goed is, dan is hij/zij gewoon goed. Ongeacht hun politieke voorkeur.

Het idee dat een PVV stemmende docent de hele dag door zijn leerlingen zou indoctrineren is een niet bestaand angstbeeld. Het continu oproepen tot de boycot van PVV-stemmers zal de verregaande polarisatie in Nederland zeker niet doen laten verdwijnen.