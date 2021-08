Thierry Baudet (FVD) ontmaskert corona-hypocrisie Afghaanse vluchtelingen: ‘Zijn ze eerdaags te vinden op de IC?’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt het erg opvallend dat Afghaanse vluchtelingen zich niet hoeven te houden aan de coronaregels. Betekent dit, vraagt hij zich af, dat we ze binnenkort allemaal op de IC-afdeling vinden? Of gaan we juist zien dat alle maatregelen zwaar overtrokken zijn? Het moge duidelijk zijn welke optie hij het meest waarschijnlijk acht.

Iedereen die naar de beelden kijkt van vluchtende Afghanen (en Nederlanders aldaar) in de steek gelaten door Sigrid Kaag weet: die mensen houden zich bepaald niet aan de dictatoriale coronaregels die wel van toepassing zijn op jou en mij.

Thierry Baudet (FVD) is dat ook opgevallen. Is dit een “real world experiment,” vraagt hij zich dan ook af op Twitter. Goed punt inderdaad. Zo kunnen we zien wat er met hen gaat gebeuren.

“Zijn al deze Afghanen eerdaags te vinden op de IC omdat ze zonder vaccinatie en negatieve test aan boord gingen?” schrijft hij vervolgens. “Of stappen ze kerngezond weer uit en blijkt het hele prik- en testcircus overbodig?”

Als je een beetje actief zoekt online zie je allemaal van dit soort foto’s van Kabul Airport. De mensen staan daar hutje mutje bij elkaar. En dan zie je hoe ze het vliegtuig ingaan – als ze uiteindelijk toestemming krijgen om dat te doen. Het is ongelooflijk. Hen kippen in een kippenhoek noemen is een understatenment van jewelste. Dit is een mierennest. Anders kan ik het niet zeggen.

Maar in deze coronatijden is dat zogenaamd zelfmoord. Dat horen we tenminste steevast van onze leiders. We moeten anderhalve meter afstand houden. Doe dat mondkapje op! Geef elkaar vooral géén hand! Behandel elkaar als melaatse. Doe je dat niet, dan ben je het haasje. Het killervirus komt er dan aan voor je!

Behalve, blijkbaar, als je uit Afghanistan komt. Dan hoeven die regels allemaal niet gerespecteerd te worden.

Zo gek.