Belachelijk! Tweede Kamer geeft 200.000 euro belastinggeld uit aan ‘kunstwerk’ van steenbrokken

Het is nauwelijks te bevatten maar de Tweede Kamer heeft in deze moeilijke economische tijden 200.000 euro uitgegeven aan een “kunstwerk” dat uit steenbrokken bestaat. Het kunstwerk dat in de normale Tweede Kamer staat kon niet mee naar de nieuwe, tijdelijke Kamer. ‘Geen probleem,’ dachten de ambtenaren! ‘Dan halen we gewoon een nieuw kunstwerk.’ En dat mocht blijkbaar best wat kosten. Twee tón om precies te zijn.

Als je wilt weten hoe weinig waardering de Tweede Kamer heeft voor de belastingbetaler hoef je alleen maar even dit nieuws te lezen. Kunstenaar Jan de Putter kreeg namelijk opdracht om voor 200.000 euro een nieuw “kunstwerk” te maken voor in de tijdelijke Tweede Kamer, die gebruikt wordt om dat het Binnenhof gerenoveerd wordt.

Klei, steen en zand

Het “kunstwerk” is gemaakt met kluiten, klei en zand en is het summum van moderne kunst. Het is niks. Een samenraapsel van wat natuurlijke bestanddelen. Die zijn op 5 panelen gegooid. En dat noemen we dan “kunst.” Want zo creatief en ‘anders!’

Hier, kijk maar naar foto’s ervan. Het is godsgruwelijk. Als mijn vier jaar oude dochter dit voor me gemaakt had, had ik blij en trots gereageerd, en het direct opgehangen op de koelkast. Maar als “kunstwerk” in de Tweede Kamer gemaakt door een volwassen kunstenaar? Duizendmaal nee. Nee, ook niet als hij er wel een heel leuk verhaal over kan ophangen, over wat het betekent en waarom het zo volgens hemzelf zo geweldig is allemaal.

En dan is er nog 200.000 euro aan besteed ook.

Lachwekkend

Het is zo erg dat zelfs Oranje-profeet Pieter van Vollenhoven er wat schamper om lacht.

Die stenen…zou je die ook kunnen gooien naar je tegenstander als het debat niet lukt? https://t.co/XCQY0kYS42 — Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) August 20, 2021

Andere mensen hebben er eens goed naar gekeken en vragen zich af of het toevallig de brokstukken van de kabinetten Rutte zijn, die we daar aan de muur zien hangen? Als dát zo is wil ik dit nog een “kunstwerk” noemen ook. Want dan heeft meneer de ‘kunstenaar’ zowaar iets van betekenis geproduceerd.

Eng en precair

En kunstenaar De Putter? Die laat weten alle kritiek maar “eng en precair” te vinden. “Hier krijgt alles heel snel een bijnaam. Een platte bijnaam, anders blijft het niet hangen. Ik vind het jammer, er is meer te zien hopelijk. Iedereen is verantwoordelijk voor het niveau van z’n eigen grappen,” aldus deze verlichte kunstgeest.

Achterlijke regels

De reden dat er zoveel geld gereserveerd wordt voor “kunst”? “Het Rijksvastgoedbedrijf is verplicht om bij verbouwingen boven de tien miljoen euro een half procent van het budget plus 120.000 euro aan kunst te verspillen,” legt GeenStijl uit. “De verbouwing van de tijdelijke Kamer kostte zo’n 161 miljoen euro en dus moet er ruim negen ton in kunst worden gestoken.” En ja, het rode kunstwerk in het oude parlementsgebouw kon niet mee verhuizen, want die panelen waren te groot.

Volstrekt achterlijke regels als dit zorgen ervoor dat er dus bakken met belastinggeld uit worden gegeven aan steenbrokken aan een muur.

Knetter.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Aan de andere kant, dat er zo’n belachelijk bedrag uitgegeven moet worden aan kunst wil nog niet zeggen dat je als Tweede Kamer vervolgens met een “kunstwerk” genoegen moet nemen.

Afijn, we feliciteren De Putter maar. Want dit verhaal kent natuurlijk wel één héél duidelijke winnaar.