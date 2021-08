Veiligheidsexpert schetst somber beeld: ‘Niet veel te doen aan deze generatie gewelddadige jongeren’

Anti-homogeweld, steekincidenten, kopschoppers, drugsbendes en straattuig. De kranten staan er vol mee en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Waar komt het geweld vandaan en, nog belangrijker, wat kan eraan worden gedaan? Veiligheidsexpert Leon Meijs (60) schetst een somber beeld.

Meijs heeft vijftien jaar bij de politie gewerkt en als veiligheidsexpert op scholen waar zich dreigende situaties voordoen. Hij is héél veel in aanraking gekomen met straattuig en jongeren die crimineel gedrag vertonen.

Wat hem betreft is het absoluut geen verrassing dat het aantal geweldsincidenten de laatste jaren is toegenomen, zegt hij tegen De Telegraaf. Volgens hem is er een wapenwedloop ontstaan onder jongeren, waardoor ze elkaar als het ware gek maken. Dat komt weer vanwege de slechte milieus waar die jongeren in opgroeien, waardoor ze al op jonge leeftijd praktisch kansloos zijn. Het is het klassieke ‘ze hebben geen stageplaatsen’-verhaal, alleen is Meijs minder optimistisch.

Het heeft namelijk helemaal geen zin om deze generatie stageplaatsen aan te bieden, daar is het veel te laat voor. “Het zal een kwestie van een lange adem worden, vrees ik. De politiek heeft te lang weggekeken, waardoor ik vrees dat bepaalde groepen jongeren helaas al verloren zijn. Die kleine groep veelplegers moet je met repressieve middelen aanpakken. We moeten ons vooral focussen op de jeugd die nog beïnvloedbaar is. Rolmodellen, jongerenwerkers en politieagenten moeten weer de wijk in, want dat is bewezen effectief. Maar dat moet wel snel gaan gebeuren, want de problemen die bepaalde jongeren nu achtervolgen is een giftige cocktail voor buitensporig geweld en zware criminaliteit”, aldus Meijs.

Dat klinkt makkelijk gezegd dan gedaan, want voor dergelijke rolmodellen heb je binding met het milieu nodig. Het schiet weinig op om er meer politieagenten en jongerenwerkers neer te zetten, als zij niet gesteund worden door betrokken ouders en mensen met gezag in de buurt. Om dit te laten slagen, en het lijkt zo’n beetje de enige weg, moet er een dominante en breedgedragen cultuur heersen. In dorpen heb je dat vaak veel sterker, zelfs waar het om kansarme gemeenten gaat, ook al zijn daar vaak maar weinig agenten en jongerenwerkers te vinden. Het begint dus bij het betrekken van ouders en het creëren van een lokale gemeenschap.