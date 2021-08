Vrijheid komt in zicht voor Britney Spears: megalomane vader stapt op als curator

Het einde van deze curator-nachtmerrie lijkt eindelijk in zicht te zijn voor Britney Spears. De vader van de zangeres heeft namelijk laten weten dat hij opstapt als haar curator. Dat werd tijd ook! Want Britney verdient vrijheid – net als iedere andere volwassene. En de rol die haar vader gespeeld heeft in haar onderdrukking en uitbuiting is ronduit vreselijk.

Jamie Spears, het misbaksel dat de vader is van zangeres Britney Spears, gooit dan eindelijk de handdoek in de ring. Want hij heeft documenten ingediend bij de rechtbank om ontslagen te worden als “curator” van zijn dochter.

Hij heeft hiertoe besloten nadat hij “het doelwit was geworden van niet-aflatende en ongerechtvaardigde aanvallen,” schrijven hij en zijn advocaat. “Het is te betwijfelen of een verandering van curator op dit moment goed is voor mevrouw Spears, maar Jamie is van mening dat een publieke strijd met zijn dochter over zijn toekomst als curator niet in haar belang is.”

“Buiten zijn formele titel blijft meneer Spears altijd mevrouw Spears’ vader. Hij zal altijd onvoorwaardelijk van haar houden en doen wat voor haar het best is,” stelt de advocaat van het stuk verdriet dat alleen maar rijk is geworden op basis van zijn status als “vader van Britney Spears” vervolgens op nogal hilarische wijze.

Britneys nieuwe advocaat Mathew Rosengart zegt blij te zijn met deze ontwikkeling maar er niet van onder de indruk te zijn. Want, stelt hij, “de schaamteloze en verwerpelijke aanvallen op mevrouw Spears” gaan gewoon door. Daar zijn hij en zijn cliënt onderhand wel een beetje klaar mee.

De kans bestaat dat het curatorschap in handen wordt gelegd van accountant Jason Rubin; die werd vorige maand naar voren geschoven als goede optie door Spears en haar advocaat. Misschien dat dit nu dan gebeurt.

Britneys moeder heeft de kant van haar dochter gekozen in deze hel. Lynne Spears heeft onder meer gezegd dat Britneys vader haar dwong om medicijnen te slikken die ze niet nodig had. Daarnaast zou hij Britneys hele entourage opdracht hebben gegeven hem te informeren over alles dat zij deed. Ze werd dus omringd door spionnen.

Wat er met Britney Spears is gebeurd is een schande. En ja, het verhaal is natuurlijk groter dan Spears en ‘entertainment‘-nieuws. Want als ze dit kunnen doen met een wereldberoemde zangeres, dan kunnen ze dit met iedereen doen. En kom er maar eens uit als er eenmaal een curator wordt benoemd; daar zit je dan echt voor jaren, zo niet levenslang, aan vast, zodat je zelf niet meer kunt bepalen wat je doet met je eigen geld en leven. Want Britney mocht niet eens kiezen waar ze wilde wonen. Álles werd voor haar besloten, door haar bemoeizuchtige vader.

Laten we hopen dat er nu een betere curator komt, die Britney los laat, en die haar straks gewoon haar gang laat gaan. Deze vrouw is 39 jaar oud en moet verantwoordelijkheid voor haar eigen leven kunnen nemen – en familieleden die zich op haar rekening denken te kunnen verrijken opzij schuiven.