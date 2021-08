VVD-minister Van Nieuwenhuizen stapt op en wordt lobbyist voor grote energiebedrijven

Er is weer een VVD’er vertrokken uit het demissionaire kabinet. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft geen zin om een nieuw kabinet af te wachten en gaat ‘lekker’ aan de slag als lobbyist in de sector waar ze zelf als minister werkzaam was.

Cora van Nieuwenhuizen blijkt een échte VVD’er en een échte carrièrepoliticus te zijn. De politieke arena werd door haar gebruikt als opstapje naar het bedrijfsleven. Per 1 oktober wordt zij voorzitter van Vereniging Energie-Nederland, een club die onder meer Shell, Eneco, RWE, GasTerra, Vattenfall, BP, Essent en het Russische Gazprom vertegenwoordigt.

Kennelijk is het haar niet gelukt om de rest van haar partij te overtuigen van het idee dat zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland moest gaan worden. Dat opperde ze in 2019 namelijk nog. Ach ja, dan maar een lekker baantje als energielobbyist, toch? Ook leuk!

Dit soort figuren zijn precies het probleem in de Nederlandse politiek. Ze hebben geen echte idealen, waaien met iedere wind mee en gebruiken de politiek puur als instrument voor eigen gewin. Je hebt er als burger helemaal niets aan.

Een woordvoerder van Vereniging Energie-Nederland zegt over lobbyist Van Nieuwenhuizen het volgende: “Met haar ervaring in zowel Nederland als Europa kan Energie-Nederland samen met de leden de energietransitie verder gaan versnellen.” Een kersverse (energie)lobbyist moet ervoor gaan zorgen dat alle megabedrijven die zij vertegenwoordigt, versneld van hun corebusiness af zullen stappen. Ja, vast. Dezelfde minister die fel tegen rekeningrijden was, wat (of je het er nou mee eens bent of niet) een ‘groene’ maatregel moest zijn.

Ze zal worden opgevolgd door VVD’er Barbara Visser, die tot vandaag demissionair staatssecretaris van Defensie was. Die zal wel blij zijn dat ze daar mag vertrekken na het fiasco in Afghanistan. De positie van Visser wordt weer overgenomen door demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld.