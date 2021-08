Wat maakt een design bed beter dan een gewoonlijk bed?

Een goed bed is essentieel voor een goede nachtrust. Het materiaal, de dikte en de grootte zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van jouw bed bepalen. Een bed moet lekker liggen en jouw lichaam voldoende ondersteuning geven. Maar het oog wil natuurlijk ook wat. Een fijne slaapkamer is een oase van rust. Een ruimte waarin je bij kan komen van een lange dag en waar je lichaam en geest kan ontspannen. Design bedden kunnen een echt pronkstuk vormen in jouw slaapkamer. De Suite heeft een ruim assortiment aan design bedden die niet alleen heerlijk liggen, maar er ook prachtig uitzien. Hiermee haal je een uniek ontwerp in huis waar veel tijd en aandacht aan is besteed. Wanneer jij een extra bijzonder bed wilt aanschaffen, is een design bed een uitstekende keuze voor jouw slaapkamer.

De voordelen van design bedden

Een bed is wellicht wel het belangrijkste meubel in huis. We liggen er iedere nacht op, en het zorgt ervoor dat je lichaam ’s nachts goed kan uitrusten. Het juiste matras uitkiezen kan een hele klus zijn. Hiervoor is het aan te raden om persoonlijk advies te vragen bij een beddenspecialist. Het perfecte bed uitkiezen is namelijk afhankelijk van diverse factoren. Jouw lengte, gewicht en lichaamsbouw zijn van invloed op het vinden van een goed matras. Het verschil met design bedden van ‘normale’ bedden, is dat zij in een beperkte oplage worden gemaakt. Ze worden niet op grote schaal geproduceerd voor een massale beddenfabrikant. Beddenspecialisten ontwerpen design bedden met grote zorg en expertise, voor een bijzondere uitstraling en hoogstaande kwaliteit. Bij De Suite vind je vele design bedden van diverse stijlen waardoor je altijd een passende stijl en ontwerp kunt vinden.

Ga voor luxe met design bedden in jouw slaapkamer

Het prijskaartje van design bedden ligt dan wel hoger dan gemiddeld, maar je krijgt er ook kwaliteit en uitstraling voor terug. Wie houdt er nu niet van extra luxe? Bij De Suite kies je uit stijlvolle ontwerpen met een bijzonder karakter. Door extra te investeren, heb je ook langer plezier van je aankoop. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen, gaat een design bed erg lang mee, waardoor je geniet van kwaliteit waar je op kunt bouwen. Zelfs wanneer je matras na een jaar of 10 aan vervanging toe is, blijft het bedframe in uitstekende conditie waardoor je alleen het matras hoeft te vernieuwen. Het tijdloze design zorgt er daarnaast voor dat je nooit uitgekeken raakt op jouw luxe design bed.

Design bedden voor iedere woonstijl

Design bedden van De Suite zijn in diverse uitvoeringen te verkrijgen. Er zit namelijk veel verschil in het soort materiaal en de vormgeving van het bed. Zo kies je bijvoorbeeld voor een luxe bed met een strakke lijnen voor een moderne stijl. Dit past uitstekend bij een industrieel en minimalistisch interieur. Maar ook wanneer je van een warm sfeertje houdt zijn er genoeg design bedden te vinden. Een bed met houtelementen brengt namelijk een hele huiselijke en knusse sfeer in jouw slaapkamer. Zo is er voor iedere woonstijl wel een passend design bed te vinden.