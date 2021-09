Ayfer Koç, vrouw van Pieter Omtzigt, houdt op als CDA-gemeenteraadslid in Enschede

De vrouw van Pieter Omtzigt, Ayfer Koç, heeft na het belachelijk verlopen CDA congres – dat met een staande ovatie eindigde voor Wopke Hoekstra! – besloten niet door te gaan als gemeenteraadslid voor die partij in Enschede. Nou ja, niet meer na de volgende gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Tot die tijd blijft ze zitten. Maar daarna houdt ze het dus voor gezien. Logisch. Want die partij heeft haar man natuurlijk vreselijk genaaid.

Toen Pieter Omtzigt ziek thuis was, was het zijn vrouw Ayfer Koç die regelmatig de hoge hotemetoten van het kabinet en dus ook van het CDA onder vuur nam. Dat deed ze eerst en vooral op Twitter. Dapper van d’r, want hoewel haar man uiteindelijk uit het CDA stapte was Koç nog steeds gemeenteraadslid voor de christendemocraten. En ja, eigenlijk wilde ze doorgaan in die hoedanigheid, omdat ze dacht dat ze op dat niveau nog echt het één en ander kon betekenen voor haar kiezers en gemeente.

Einde oefening

Na het CDA congres van dit weekeinde heeft Koç dan toch maar besloten de handdoek in de ring te gooien. Niet per direct, maar wel vanaf de eerstvolgende verkiezingen, die volgend jaar plaatsvinden. Ze zal zich dan niet meer kandidaat stellen voor de partij die zo lang de hare was, en waar ze zich jarenlang met hart en ziel voor heeft ingezet.

“De afgelopen tijd was door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA een enorme worsteling voor mij, mede door de grote persoonlijke impact op mijzelf en mijn gezin. Dat maakt dat ik mij niet meer vol enthousiasme, passie en overtuiging kan inzetten als CDA-volksvertegenwoordiger,” laat ze weten in een officiële verklaring.

Aan het werk met Pieter

Dit is natuurlijk een verlies voor het CDA, maar het is volstrekt duidelijk dat iedereen met ook maar een beetje ethisch besef niet meer uit kan komen voor die club. Het is een partij van, voor, en door machtswellustelingen. Het heeft even geduurd voordat ze dit ook besefte, maar nu is Ayfer Koç dus ook tot die conclusie gekomen.

Het goede nieuws voor haar echtgenoot is natuurlijk dat dit vrijwel zeker inhoudt dat ze hem gaat helpen bij het opzetten van zijn organisatie. Want dat er uiteindelijk een Lijst Omtzigt komt is duidelijk. Hij zal eerst “rustig” willen beginnen als Kamerlid, maar Omtzigt is Omtzigt niet als hij ook na de volgende Tweede Kamerverkiezingen terug wil komen in het parlement. Daar is natuurlijk een partij voor nodig.

Met zijn vrouw heeft hij gelijk iemand in huis (letterlijk) met ervaring in de politiek, en die hem daarbij kan helpen.