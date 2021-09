Britse media: tienerjongens hebben 6 keer grotere kans op hartproblemen na vaccin dan ziekenhuisopname met Covid

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat tienerjongens een zes keer grotere kans hebben om na vaccinatie met een coronavaccin hartproblemen te krijgen, dan om opgenomen te worden in het ziekenhuis met Covid. Dat berichte Britse media vandaag.

Tienerjongens hebben een zes keer grotere kans om hartproblemen te krijgen na toediening van één van de coronavaccins, dan in het ziekenhuis te worden opgenomen met Covid-19. Dat blijkt uit een grote studie, waarover Britse krant The Daily Telegraph bericht. Een gratis versie van het artikel kan je hier lezen, op de website van MSN.com.

162,2 per miljoen

“Kinderen die het grootste risico lopen op een ‘bijwerking van het hart’ zijn jongens tussen de 12 en 15 jaar na twee doses van een vaccin, volgens nieuw onderzoek uit de VS,” aldus de krant. “Een team onder leiding van Dr. Tracy Hoeg van de Universiteit van Californië onderzocht het aantal gevallen van cardiale myocarditis – hartontsteking – en pijn op de borst bij kinderen van 12-17 jaar na hun tweede dosis van het vaccin. Vervolgens vergeleken ze dit met de kans dat kinderen vanwege Covid-19 in het ziekenhuis moeten worden behandeld.” De conclusies liegen er niet om.

“Onderzoekers ontdekten dat het risico op hartcomplicaties voor jongens van 12-15 jaar na het vaccin 162,2 per miljoen was, wat het hoogste was van alle groepen waarnaar ze keken. Bewijs uit onderzoeken toont aan dat het onwaarschijnlijk is dat jongens hartproblemen krijgen door het vaccin of door Covid in het ziekenhuis worden opgenomen,” gaat de krant verder. Maar toch zijn de verschillen significant. “Ondertussen is het risico dat een gezonde jongen in de komende 120 dagen een ziekenhuisbehandeling nodig heeft vanwege Covid-19 26,7 per miljoen. Dit betekent dat het risico dat ze lopen op hartcomplicaties 6,1 keer hoger is dan dat van een ziekenhuisopname.”

De studie onderzocht hierbij de effecten van “mRNA-vaccins,” dus Pfizer en Moderna.

Nieuwe discussies

In Engeland gaat dit volgens The Daily Telegraph hoogstwaarschijnlijk voor nieuwe discussies zorgen. Daar bereidt de overheid zich namelijk voor om die jongeren massaal te vaccineren. Maar als nu blijkt dat dit voor de jongeren feitelijk gevaarlijker is dan Covid-19 zelf, nou, dan verandert dat natuurlijk de conversatie hierover.

Dat zou het móéten doen, tenminste. Want het argument dat je het “voor een ander doet” is heel leuk en aardig als de kans op serieuze bijwerkingen kleiner is dan de kans op ziekenhuisopname door Covid, maar volgens dit onderzoek is dat dus niet het geval met tienerjongens.