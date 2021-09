BVNL-lijsttrekker Purmerend gedumpt na openbaring hatelijke tweets: ‘Lekker wappies rammen!’

Dat het moeilijk is om een organisatie vanuit het niets op te zetten gaat de nieuwe partij van Wybren van Haga nu ook ontdekken. Want de partij is al door de eerste serieuze controverse gegaan. Hoe? Nou, doordat de lijsttrekker van BVNL in Purmerend, Arja Brink, een totaal gestoorde “wappiehater” blijkt te zijn. Ze is zó’n misbaksel, dat BVNL haar maar snel aan de kant heeft geschoven na woedende reacties van mensen die normaal juist met Van Haga sympathiseren.

BVNL doet mee in Purmerend

Gisteren kondigde BVNL van Wybren van Haga trots aan dat het een gemeentelijke lijsttrekker had gevonden in Arja Brink. Deze vrouw was overgekomen van Code Oranje van Richard de Mos en zou zich hard maken voor het gedachtegoed van de gloednieuwe partij. “‘Een mooie uitdaging omdat ook voormalig Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos bij de nieuwe partij van betrokken is,’ aldus een enthousiaste Brink,” liet de partij weten.

Vervolgens werd ze ook nog geciteerd als zeggende dat “het storm” loopt. “Aanmeldingen zijn natuurlijk nog steeds welkom, we zijn op zoek naar inwoners van Purmerend en Beemster die samen met ons, onze mooie nieuwe gemeente willen verbeteren.”

Wappiehater

Maar kort nadat dit bekend werd gemaakt reageerden twitteraars die in het verleden juist sympathiseerden met Van Haga en diens opstelling in het coronadebat woedend. Want Brink heeft een lange geschiedenis van het agressief aanvallen van critici van het doorgeslagen coronabeleid van het kabinet. Zo liet ze eerder weten op Twitter dat ze maar wat graag mee deed met “wappies rammen,” wat ze “lekker noemde.” En ze liet ook weten dat “wappies” naar haar mening geen recht op een ziekenhuisbed hadden als ze ziek werden.

De nieuwe partij van @WybrenvanHaga kiest een persoon die graag meedoet met "wappies rammen" om hen te vertegenwoordigen in Purmerend. Is dit slecht vooronderzoek van @BelangVanNL of zijn zij het eens met de uitingen van @arja_brink? Zeer teleurstellend. #politiegeweld https://t.co/zFGrj9l3PE pic.twitter.com/iLab8buyov — Annelies (@annstrikje) September 2, 2021

En dat is nog maar een kleine greep uit de tweets waaruit blijkt dat Brink een vreselijk creatuur is.

“Van Haga de useful idiot van Baudet”

Want kijk maar eens naar deze selectie van tweets die mevrouw óók op het Internet heeft geslingerd. Daarbij zien we onder meer tweets over Van Haga zelf, die ze een “useful idiot” van Thierry Baudet noemde.

Ook stelde ze: “Ik vind wat Van Haga verkondigd [sic] puur ophitsen. Hij zal in dit corona ongetwijfeld goede punten hebben maar zijn gedram schiet echt in mijn verkeerde keelgat.” Vervolgens noemde ze Van Haga ook nog een “huisjesmelker” en “totaal wappie wat corona betreft.”

Geen lijsttrekker BVNL Purmerend meer

Op dezelfde dag dat deze tweets aan het licht kwamen handelde BVNL. “Het gesprek is het gesprek met Arja aangegaan,” liet het bestuur ’s avonds weten in een persverklaring. Daardoor hebben ze “in goed overleg” besloten dat mevrouw de wappierammer “niet op de lijst kan komen te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

“Binnen BVNL is er uiteraard voldoende ruimte voor verschillende opvattingen maar wél met respect. Onze partij distantieert zich van alle vormen van geweld en uitsluiting. Het vizier gaat nu weer vol op de toekomst.”

Een domme fout

Natuurlijk is dit een enorme domme fout geweest van BVNL. Het is echt niet moeilijk om even naar de Twitterfeed te kijken van aspirant politici. Dat dit hier niet gebeurd is, is ronduit achterlijk. Hier hoef je geen data-expert voor te zijn, of zoiets. Je kijkt gewoon even naar haar Twitterfeed, analyseert die, maakt gebruik van enkele zoekwoorden, en voila. Het beeld dat ontstaat is héél duidelijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat beeld? Arja Brink is een vreselijk mens die niets te zoeken heeft en had bij welke rechtse, coronakritische partij dan ook. Dat ze door de selectieprocedure kwam is écht een valse start voor BVNL.

Oh, en dan nog iets: hoe kan het in godsnaam dat ze hier bij Code Oranje hoegenaamd niet van op de hoogte waren? Zij kennen haar al veel langer, en ze staat op Twitter al héél lang bekend als een gestoorde “wappiehater.” Waarom hebben ze dáár niet ingegrepen?