Caroline van der Plas maakt zich hard voor rechtse journalisten: ‘Verontwaardiging lijkt soms selectief’

Tijdens het debat over de zogenaamde ‘gevaren’ die journalisten tegenwoordig zouden ondergaan als ze hun werk willen doen (aperte onzin, trouwens), brak BBB-leider Caroline van der Plas een lans voor réchte opiniemakers. Want, zei ze terecht, het valt haar op dat haar kornuiten in de Tweede Kamer het heel zelden hebben over réchtse opiniemakers. En daar kan ze zelf over meepraten, want toen zij journalist was, was dat al zo.

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zegt het goed te vinden dat journalisten beschermd worden. Maar, zei ze gisteren tijdens het debat over deze materie in de Tweede Kamer, het valt haar wel heel erg op dat niemand het heeft over de journalisten die worden lastiggevallen omdat ze een rechtse mening hebben. Het is allemaal medelij met de NOS omdat er mensen rondlopen met “NOS = FAKE NEWS” stickers. Maar de andere kant verdient ook aandacht.

Alle journalisten verdienen bescherming tegen intimidatie en bedreiging! Ook journalisten met "wat rechtsere" mening. Soms lijkt verontwaardiging wel wat selectief. Mijn oproep in debat #persveilig vandaag.

Deel II

Het is een waardevolle bijdrage omdat ze uit eigen ervaring spreekt. Ze werd volop beledigd en zelfs bedreigd omdat ze inging tegen de ideeën van linksradicale dierenorganisaties. Ze had het zwaar, puur en alleen omdat ze niet meeging in de linkse wensdromen.

Hier is deel 2 van inbreng tijdens debat #persveilig. Oproep aan de Kamer: "wees niet selectief in uw verontwaardiging."

En dus zegt ze terecht: daar moet ook aandacht voor zijn als we het over dit onderwerp hebben. Maar vreemd genoeg lijkt dat absoluut niet het geval te zijn. Het lijkt bijna wel alsof de verontwaardiging … waag ik het te zeggen, gespeeld is.

Prima natuurlijk dat Van der Plas het opneemt voor rechtse journalisten. Alleen is er wel een “maar.” En dat is dat er nu gedaan wordt alsof “geweld tegen journalisten” echt een enorm groot probleem is. Dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Er vinden bedreigingen plaats, sure. En er is kritiek. Maar net doen alsof er een golf van geweld tegen journalisten gaande is, is aperte onzin.