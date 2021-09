Caroline van der Plas veegt de vloer aan met Sigrid Kaag: ‘Ze bedoelt: D66 is niet gebaat bij verkiezingen!’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas vindt het bijzonder opmerkelijk dat de huidige coalitie dan toch maar – na zes lange maanden van politiek theater – met elkaar gaat onderhandelen over… Rutte IV. In haar reactie richt ze haar pijlen op een uitspraak van Sigrid Kaag. Want die had gezegd dat niemand baat heeft bij nieuwe verkiezingen. “Wat zij bedoelde,” aldus Van der Plas, “is: D66 is niet gebaat bij nieuwe verkiezingen.”

In haar persmoment (zo moeten we dat tegenwoordig noemen) van vandaag, waarin ze aankondigde dat D66 toch maar wel wil onderhandelen met VVD, CDA én ChristenUnie, zei Sigrid Kaag dat ze hiertoe besloten hebben omdat verkiezingen in niemands belang zijn. Oh nee, wat de “democraat” (haha, proest, kuch!) betreft zou dat echt heel slecht zijn. En daarom moet ze dus wel onderhandelingen beginnen met de huidige coalitie. Ook als ze dat zelf liever niet wil (echt niet hoor!).

Caroline van der Plas pakt Kaag eventjes aan

Helaas voor Kaag zijn er mensen die heel snel en gemakkelijk heen kijken door die flauwekul. Want ja, dat het flauwekul is moge duidelijk zijn. Het land heeft juist wél baat bij nieuwe verkiezingen. Laat mensen opnieuw stemmen, in de hoop dat het verschil maakt en dat er iets van een duidelijke uitslag komt. Hoewel de gemiddelde Nederlandse kiezer dom als een koe is hoop je tóch op een goede afloop. De wonderen zijn de wereld niet uit.

Ook Caroline van der Plas begrijpt dat dit “argument” van Kaag onzinnig is. Want, schrijft de BoerBurgerBeweging-vrouw op Twitter, D66 wil geen nieuwe verkiezingen omdat de partij systematisch daalt in de peilingen. Als er nieuwe verkiezingen komen verliest Kaag dus flink wat “democratische” (haha) bondgenoten.

