Caroline van der Plas wijst Roger van Boxtel (D66) terecht: ‘Moeten wij als Kamerleden dan maar onze mond houden?’

Gisteravond raakte D66-prominent Roger van Boxtel en BBB-politica Caroline van der Plas met elkaar in discussie. Volgens de voormalig NS-directeur zijn er te vaak ‘harde’ Kamerdebatten. Bij ieder Kamerdebat, volgens Van Boxtel, wordt het debat afgerond met een fel eindoordeel. Vroeger was dat wel anders. Volgens Van der Plas is dat normaal, zaken veranderen nu eenmaal. En wat moeten Kamerleden anders doen? Niks zeggen? Dat is geen optie volgens de BBB-politica.

De oud-Senator vindt het zo jammer dat ieder debat tegenwoordig zo zwaar meeweegt. In zijn tijd werd er alleen bij bepaalde debat een zwaar wegend eindoordeel uitgesproken door Kamerleden. Nu wordt er bijna dagelijks iemand afgefakkeld in de Kamer, wat volgens Van Boxtel geen vooruitgang is.

Caroline van der Plas deelt deze mening absoluut niet. Zij deelt nu niet bepaald de mening van Van Boxtel dat elk debat ‘bijltjesdag’ is. De tijden veranderen nu eenmaal volgens de BBB-politica, ook de media is veranderd. Tegenwoordig gaat nu eenmaal alles sneller, en doordat alles sneller gaat – en ook sneller bekend wordt – moeten Kamerleden zich vaker uitspreken over zaken.

D66-prominent @rogervanboxtel: “Vroeger wisten we dat er een debat aankwam en zeiden we tegen elkaar ‘dat wordt een debat met de geur van wilde beesten’, dat is nu iedere dag.” @lientje1967: “Maar wat wilt u daarmee zeggen, dat we dan maar ons mond moeten houden?” #Op1 pic.twitter.com/tuJPSKLXpO — Op1 (@op1npo) September 17, 2021

Bij Op1 werd het gisteren een clash tussen Van Boxtel en Van der Plas. De D66-prominent vindt dat politici te weinig tijd nemen om met gedegen en inhoudelijke kritiek te komen. Van der Plas deelt deze mening totaal niet. Neem nu het Afghanistan-debat. Het kwakkelende kabinetsbeleid in deze kwestie speelt al maanden, het afgelopen debat was het ‘slotstuk’ in deze soap. Logisch dan ook dat de emoties bij zo’n debat hoog oplopen.

Van der Plas en Van Boxtel: clash van visies

Het was niet, zoals Van Boxtel de moderne politiek neerzet, een zoveelste geval van ‘bijltjesdag’. Dit was oprechte frustratie en boosheid van Kamerleden en partijen die tot uiting kwam. De betreffende ministers hebben maanden de tijd gehad om hun fouten enigszins recht te zetten en dat is helaas niet gelukt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Logisch dan ook dat er ditmaal wél mensen voor moesten worden afgerekend.