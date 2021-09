Caroline van der Plas (BBB) kijkt terug op eerste half jaar in Tweede Kamer: ‘Nu al gepeild op zes zetels’

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zit nu al zes maanden in de Tweede Kamer. Veel mensen hadden het niet zien aankomen dat haar partij een zetel zou behalen bij de verkiezingen. Inmiddels is BBB haast niet meer weg te denken uit Den Haag. De partij wordt zelfs al gepeild op zes zetels, wat een uiterst knappe prestatie is.

Gisteren kwam I&O Research met een nieuwe peiling die pijnlijk duidelijk maakte hoe slecht – of hoe goed – sommige partijen ervoor staan. D66 duikt onder de 20 zetels, wat niet heel verrassend is aangezien de partijleider de afgelopen maanden flink onder vuur lag. Het CDA is ten opzichte van de Kamerverkiezingen meer dan gehalveerd.

De grote winnaar is juist de partij die voor veel mensen aan het begin van dit kalenderjaar nog vrij onbekend was: de BoerBurgerBeweging. Het was voor velen een verrassing dat de partij van Caroline van der Plas een zetel wist te veroveren. Maar nu de partij bijna een half jaar in de Tweede Kamer zit heeft het al meermaals een stempel weten te drukken op bepaalde thema’s.

Van der Plas en haar partij hebben zich ontpopt tot een kritische oppositiepartij die wél het lot van de boer – én de burger – wil behartigen. De felle en scherpe debatten, de puike mediaoptredens én het niet schuwen van het benoemen van de pijnpunten hebben Van der Plas en BBB inmiddels zes virtuele zetels opgeleverd. Maurice de Hond peilt de partij zelfs op zeven zetels.

Op Twitter laat de BBB-politica weten enorm trots te zijn op deze enorme groei. Al het harde werk wordt beloond met deze goede en positieve peilingen. Met een knipoog schrijft ze dat partij, als de groei op deze manier doorgaat, over vier jaar op maar liefst 48 zetels zou staan.

.@BoerBurgerB Een half jaar in de Kamer vandaag. En nu op 6 zetels gepeild door @IenOResearch. Als we in dit tempo doorgaan, staan we in 2025 op 48 zetels 😀 pic.twitter.com/WvvURJgjth — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 17, 2021

In eerste instantie waren de grote partijen, en veel kiezers in Nederland, bezorgd over de versnippering in het Nederlandse parlement. Inmiddels hebben vele kleine partijen laten zien die zetels meer dan verdiend te hebben. Van Volt tot aan BBB, allemaal staan ze op winst of verdubbeling. Wat stof tot nadenken zou moeten geven bij de gevestigde partijen.