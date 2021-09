Schokkende peiling Maurice de Hond: eigen partij Pieter Omtzigt meteen op 25 zetels

Uit een nieuwe, schokkende peiling van Maurice de Hond blijkt dat, als Pieter Omtzigt een nieuwe partij opricht, die meteen virtueel op 25 zetels staat. Op zoveel steun kan Omtzigt dus nu al rekenen onder Nederlandse kiezers. En die zetels komen voornamelijk van PVV, BBB, VVD en SP.

De nieuwe peiling van Maurice de Hond is bijzonder goed nieuws voor Pieter Omtzigt. Want uit het onderzoek van de bekendste opiniepeiler van Nederland blijkt dat, als Omtzigt een nieuwe partij opricht, die al meteen op 25 zetels uitkomt. Natuurlijk er zijn nog geen verkiezingen en dat verandert in verkiezingstijd sowieso. Maar het is wel degelijk schokkend. Niet zo zeer voor ons, als voor het partijkartel dat natuurlijk doodsbang is dat zoiets werkelijkheid wordt. Dat is immers niet hun grootste angst – dat zou FVD als grootste partij zijn – maar het baart ze wel degelijk zorgen.

PVV, VVD, SP, en BBB

Het virtuele succes van Omtzigt komt vooral op rekening van PVV, VVD, SP en de BoerBurgerBeweging. Die laatste staat op 7 virtuele zetels als Omtzigt niet met een eigen partij komt. Doet hij dat wel, dan blijven er daar nog maar 3 van over. We zien op Twitter veel dat Caroline van der Plas handreikingen doet aan Omtzigt. Dit is ongetwijfeld de reden.

Voor de PVV is een Lijst Omtzigt ook bijzonder slecht nieuws. Want die partij gaat dan van 16 virtuele zetels naar 12. Nu zijn de peilingen palingen. Maar zorgwekkend is het wel als je Geert Wilders bent. Dan maakt hij immers werkelijk geen enkele kans meer om de tweede of zelfs maar de derde partij van het land te worden.

Ook de VVD zou virtuele zetels verliezen. Zonder de eigen partij van Pieter Omtzigt zouden de nepliberalen volgens de peiling uitkomen op 37 zetels. Maar mét die partij blijven er daar 34 van over. Daarmee zou de VVD ongelooflijk genoeg nog wel de grootste partij van het land zijn. Het goede nieuws? Er zou dan voor het eerst in jaren wel een echte strijd uitbarsten. Want het verschil tussen 34 zetels en 25 zetels is in campagnetijd best te overbruggen.

Tenslotte is er de SP. De marxisten zouden door Omtzigts eigen partij terugvallen van 9 virtuele zetels nu, naar 6 dan. Dat is best opvallend. Want Renske Leijten, die in de Toeslagenaffaire zij aan zij gevochten heeft met Omtzigt, ís van de SP. Zelfs zij verliest dus mensen aan haar voormalige strijdmakker.

Opvallend

Het is opvallend dat Omtzigt zoveel virtuele stemmen weghaalt, bij zoveel verschillende partijen. Want hoewel hij natuurlijk kritisch is over hoe de overheid functioneert is hij in principe wel degelijk een línkse politicus. Mensen die rechts zijn en dus niet alleen voor een effectieve overheid, maar ook voor een kleine overheid hebben bij hem niet zoveel te zoeken. Denk aan onderwerpen als klimaatgekte, vrijhandel, het bestaan van de EU, en zelfs corona. En dan hebben we het nog niet eens gehad over culturele waarden en tradities.

Nee. Je moet niet verwachten Omtzigt zich ineens ontpopt tot een gematigd rechtse politicus. Dat is hij niet – en dat zal hij mensen ook niet proberen wijs te maken. Lees zijn boek maar. Dat is weliswaar een werk van een politicus die een effectieve en menselijke overheid wil… maar ook van een man die overduidelijk wat links van het midden is.

Aardbeving

Maar toch. Als deze peiling iets duidelijk maakt dan is het dat Pieter Omtzigt voor een serieuze aardbeving kan zorgen in de Nederlandse politiek door zijn eigen partij op te richten. En dat is interessant. Want het ziet ernaar uit dat de formatie is vastgelopen. Er konden dus best weleens nieuwe verkiezingen aankomen.

