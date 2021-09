CDA-top op partijcongres beledigd door Pieter Omtzigt-aanhangers: ‘Bied deze geweldige man excuses aan!’

Er is vandaag een CDA-congres en het gaat natuurlijk voor een heel groot deel over de wanstaltige verkiezingen voor die partij én de nasleep ervan, namelijk de breuk met Pieter Omtzigt. Een flink aantal leden klapten voor een oproep van één van de aanwezigen aan het partijbestuur. Of dat even excuses aan wilde bieden aan de “geweldige man” Omtzigt. Ha!

Voor Pieter Omtzigt moet het vandaag een heel prettige dag zijn. Want het gaat er bij het CDA Congres alles behalve prettig aan toe. Er is veel kritiek op het bestuur, en op Wopke Hoekstra. Niet alleen omdat de verkiezingen zo slecht verlopen zijn voor het CDA, maar ook vanwege de manier waarop de partijtop omgegaan is met Omtzigt. Of eigenlijk: hoe de Hoekstras en Hugo de Jonges Omtzigt gewoon hebben weggepest.

Eén van de aanwezige leden riep het bestuur vandaag op tot “directe excuses van het partijbureau aan de geweldige man Pieter Omtzigt.” Daarop werd door een significant deel van de aanwezigen met applaus gereageerd. Er zijn dus heel veel CDA’ers die daar net zo over denken. En dat zegt wel wat. Want leden zijn het meest loyaal. Als zelfs zij de kant van Omtzigt hebben gekozen is het hek van de dam voor de partij. Dan kunnen ze het écht op hun buik schrijven.

Ook is er directe, hárde kritiek op Hoekstra. Zo wordt er gesteld door CDA-leden dat die handelen op een manier die “haaks” staat op de “waarden” van de partij. Nou is dat natuurlijk onzin. Het CDA heeft helemaal geen waarden. Al heel lang niet. Officieel wel, maar officieus niet. Het is altijd dé Machiavellipartij van Nederland geweest. Maar ja, het is tegenwoordig wel erger dan ooit, inderdaad. Nu houden ze de schijn niet eens meer op. Dat is wél nieuw.

Hoe dan ook, dit is natuurlijk een geweldige afgang voor Hoekstra en De Jonge. En dat in hún huis, onder eigen dak, zogenaamd omringd door vrienden. Omtzigt heeft zijn wraak. Lekker man!