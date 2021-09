D66 geeft zich over: fractie geeft groen licht voor onderhandelingen met oude coalitie

Het is echt te bizar voor woorden. Maar het kabinet dat af moest treden vanwege de Toeslagenaffaire gaat na de formatie vrijwel zeker door. Misschien met een paar poppetjes op een andere plek, maar in grote lijnen zal het hetzelfde zijn. D66 heeft zich namelijk overgegeven. Jawel, de zogenaamde democraten (proest) willen onderhandelen met de oude (oftewel de huidige) coalitie. Belachelijker en ongeloofwaardiger dan dit wordt het niet.

Back in the day – zeg maar: een paar weken terug – zei Sigrid Kaag dat ze onder geen voorwaarde door wilde met de huidige coalitie. Want die ChristenUnie vond ze maar wat verschrikkelijk. Er moest en zou een “progressief” kabinet komen; een kabinet waarin er “knopen doorgehakt konden worden” op medisch-ethische vraagstukken. Met de CU zou dat allemaal niet kunnen.

D66 zegt: lang leve de oude coalitie!

Nou, het heeft een maand of zes geduurd, maar dan heb je ook niets. Want D66 heeft “de knoop” vandaag doorgehakt wat betreft de formatie. Jawel, Kaag en de haren hebben besloten tóch maar te onderhandelen met Gert-Jan Segers en co. Gewoon, omdat ze zo ontzettend van die linkse christenen houden. Ofzo.

“De samenleving roept om flexibiliteit, om actie en om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren,” aldus Kaag. “D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek nog minstens een half jaar en dan blijven nieuwe, grote besluiten uit.”

Back to the future

Met andere woorden, alles blijft bij het oude. Ze hebben maandenlang – een half jaar lang! – ongekend ruzie gemaakt, met beledigingen over en weer, maar de conclusie is dat het kabinet dat gedwongen werd om af te treden na schandaal na schandaal, straks gewoon door mag.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Sigrid Kaag geeft zich over en gaat ‘gewoon’ door met de oude coalitie. Dit is nou het theater dat we Den Haag noemen. Het is allemaal nep. In ieder mogelijk opzicht.