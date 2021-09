Daar gaan we weer: ‘Kabinet werkt aan terughalen meer IS-vrouwen’

Goh, waar het kabinet eerst nog met harde oneliners kwam over het ISIS-vraagstuk, is het nu compleet gedraaid qua standpunt. Uit een brief van demissionair minister Ferdinand Grapperhaus blijkt dat het kabinet van plan is om meer ISIS-vrouwen terug te halen naar Nederland. Het kabinet wil namelijk voorkomen dat ze illegaal terugreizen naar Nederland en daardoor van de radar verdwijnen.

Waar het kabinet eerst nog stellig van mening was dat Nederlandse ISIS-gangers in het buitenland moesten worden berecht zijn ze de afgelopen maanden langzaamaan flink gaan draaien. De Telegraaf meldt dat het kabinet nu definitief van standpunt is veranderd. Het zat er al aan te komen toen het kabinet zich in allerlei bochten wrong om Ilham B. terug te halen naar Nederland.

Afgelopen juni werd de Goudse ISIS-aanhanger teruggehaald naar Nederland. Toen beweerde het kabinet nog stellig dat we ons geen zorgen hoefden te maken dat er meer ISIS-aanhangers naar Nederland komen. Maar de daaropvolgende maanden is het kabinet beetje bij beetje gaan draaien qua standpunt. Vandaag is duidelijk geworden dat het kabinet toch wél van plan is om Syriëgangers terug te halen.

Aan de Tweede Kamer schreef minister Grapperhaus het volgende: “Ook is er in augustus contact gelegd met de Syrische Koerden, met als doel te verkennen of er van hun zijde initiële bereidheid bestaat om repatriëring van in ieder geval de bedoelde vijf verdachten en hun kinderen te faciliteren. De inschatting is dat er verschillende gesprekken zullen moeten worden gevoerd om daar meer zekerheid over te verkrijgen.”

Het continue gedraai en gejok van het kabinet begint helaas als “normaal” aan te voelen. Je weet van te voren bij bepaalde thema’s – klimaat en migratie bijvoorbeeld – dat als het kabinet A zegt, het over een jaar precies het tegenovergestelde roept. We zijn opnieuw, en voor de zoveelste maal, bedrogen door het kabinet.