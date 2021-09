Doutzen Kroes is een heldin: ‘Ik laat me niet dwingen een vaccin te nemen’

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er in Nederland iemand opstaat met échte moed. In ons land is het veel veiliger om braaf te doen wat er van je verlangd wordt. Dat is al helemaal zo in deze knotsgekke coronatijden. Maar Doutzen Kroes doet dat niet. Deze vrouw staat voor “haar waarheid.” En dat betekent dat ze zich niet laat dwingen “om een vaccin te nemen.” Daar is tegenwoordig courage voor nodig. Want ze weet dat ze nu op TV belachelijk gemaakt zal worden, en dat ze zelfs op veel plek uitgesloten wordt van het normale sociaal-economische leven.

“Mijn waarheid”

Kroes neemt publiekelijk haar standpunt in op Instagram, waar ze maar liefst 6,8 miljoen (!) volgers heeft. “De laatste maanden zijn heel vredig geweest zo zonder sociale media,” schrijft ze. “Een deel van me wilde zich opsluiten in mijn gezinsbubbel en alles aan het geloof en vertrouwen overlaten. Dat deel van mij gelooft in de kracht van het bewustzijn, dat waar je energie aan geeft groeit. Dus ik probeerde het negatieve te negeren en me te focussen op het positieve.”

“Maar,” gaat ze verder, “we hebben nu een punt bereikt waarop ik de onrechtvaardigheid die ik zie niet langer kan negeren. Andere mensen hebben me hoop en kracht gegeven met hun moed om pal te staan voor onze rechten. Zij hebben me in mijn hart geraakt en me geïnspireerd om hetzelfde te doen. Dus, hoewel mijn handen trillen op het moment dat ik dit schrijf, ben ik ervan overtuigd dat het nu het moment is om moed over comfort te kiezen.” Dit betekent, schrijft ze, dat het tijd is voor haar om “mijn waarheid hardop uit te spreken.”

“Ik laat me niet dwingen om gevaccineerd te worden,” schrijft ze vervolgens. “Ik laat me niet dwingen om te bewijzen dat ik gezond ben voordat ik mee mag doen aan het maatschappelijk leven.” En daar voegt ze iets aan toe: “Ik accepteer het niet dat mensen worden uitgesloten op basis van hun medische status.”

En, sluit ze af, “de vrijheid van meningsuiting is het waard om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen met eenheid en liefde.”

Moed

Hier is natuurlijk ongelooflijk veel moed voor nodig. Doutzen hoeft dit niet te doen. Sterker nog, door publiekelijk een standpunt in te nemen, neemt ze enorme risico’s. Het is zeer wel mogelijk dat ze geblacklist wordt, dat ze keihard aangevallen gaat worden, dat zelfs ministers het over haar gaan hebben. Dat is niet gemakkelijk, zeker niet voor een Bekende Nederlander. Als Hans de Haan het doet, soit. Dat heeft weinig impact. Maar Doutzen weet dat ze op heel wat reacties kan rekenen, lang niet allemaal positief.

Toch is er ook goed nieuws voor haar. Want héél veel mensen hebben het vandaag ook voor haar opgenomen. Eén daarvan is Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie heeft ook meermaals duidelijk gemaakt dat hij zich a) niet laat vaccineren en b) geen trek heeft in een Apartheidspas waardoor de samenleving wordt verdeeld in twee stromingen. In eersterangsburgers en tweederangsburgers. In übermenschen en untermenschen.

“Ik zal niet worden gedwongen om een vaccin te nemen. Ik zal niet worden gedwongen om mijn gezondheid te bewijzen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status.” Top! ⁦@Doutzen⁩ https://t.co/PM0ZLKknZ9 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 18, 2021

Vaccineren of niet

Het maakt mij helemaal niet uit of mensen zich al dan niet laten vaccineren. Sommige mensen doen dat wel omdat ze willen reizen of omdat ze echt denken dat het helpt. Andere mensen doen dat niet omdat ze het niet vertrouwen of omdat ze het overdreven vinden gezien het sterftecijfer van corona. Of, en dat zie je ook steeds meer, puur omdat ze het belachelijk vinden dat de overheid mensen half probeert te dwingen.

Maar ik vind het desalniettemin heel moedig van Doutzen Kroes dat ze dit doet, dat ze zich uitspreekt, en dat ze bereid is pal te staan voor haar overtuigen. En natuurlijk heeft ze honderd procent gelijk wat betreft het ronduit dictatoriale besluit om de Apartheidspas in te voeren.