Thierry Baudet richt zich in historische speech direct tot de Nederlander: ‘Wij zijn een trots volk!’

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer vandaag koos Thierry Baudet ervoor om de Nederlander direct aan te spreken. Normaal proberen Kamerleden “elkaar” te “overtuigen.” Baudet niet meer. Hij weet dat het politieke spel in Den Haag al lang gespeeld is. Daarom koos hij dit keer voor een heel andere aanpak. Baudet sprak de Nederlandse burger direct aan en riep iedereen die zich verzet tegen “de Medische Apartheid” op om zich bij FVD te voegen. Want, zei hij, als “we overal worden uitgesloten, dan maken we het zélf wel gezellig.”

“Ik heb lang nagedacht voor ik deze woorden schreef. Want eigenlijk was ik iets heel anders van plan…” Ja, zei Baudet, hij wilde de Kamer eigenlijk proberen te overtuigen van het “krankzinnige karakter” van de “dystopie” die het kabinet aan ons oplegt in Nederland. “U bent straks verantwoordelijk voor een Medische Apartheidsstaat, compleet met eerste- en tweederangsburgers. Met als voorgewende reden, een beestje dat net zo afschrikwekkend is als het eerste de beste verkoudheidsvirus.”

Ze hebben tig keren in de Kamer gestaan, ging Baudet verder, om met elkaar te debatteren over “niet-werkende maatregelen. Uw Kamer luisterde niet. Kletste er doorheen. Zat in klappers. Of zat op telefoontjes. En ook nu deze nachtmerrie, deze griezelfilm tot zijn hoogtepunt komt, nu het kabinet werkelijk het gore lef heeft Nederland om te vormen tot een Apartheidsstaat, blijft iedere realiteitszin, iedere moed, bij uw Kamer uit.”

De Kamer “rubberstampt Nederland regelrecht een hel in waarbij 1984 [van George Orwell] verbleek,” ging hij verder. “U ziet schouderophalend toe hoe vele miljoenen QR-slaven binnenkort een stoplichtleven tegemoet gaan waarin de overheid bepaalt onder welke voorwaarden en op welke momenten ze even mogen doorleven als hun app even op groen staat. U ziet achteloos toe hoe er een legioen onaanraakbaren ontstaat. De ongeprikten. De QR-weigeraars. De wappies zoals u ze ongetwijfeld schamper noemt, die stoïcijns weigeren om mee te doen aan uw medische experiment.”

Harde woorden, maar natuurlijk volkomen terecht. Het is afschuwelijk om te zien wat er gebeurt.

Een oproep aan een vrij volk

Maar omdat het toch geen zin heeft die Kamerleden te overtuigen richtte Baudet zich in zijn speech direct tot de Nederlandse burger zelf. “Ik weiger nog langer vandaag om u en uw Kamer proberen te overtuigen van het abjecte waanzinsoffensief.” Want, zei hij, het is toch wel duidelijk dat ze allemaal bij het kruisje gaan tekenen; “het kruisje waarop Nederland wordt opgehangen. Dat weet ik, dat weet Klaus Schwab die, zoals we hoorden van Rutte de debatten in Nederland op de voet volgt.”

“Nee voorzitter, dit alles overwegende richt ik me niet tot u, tot de Tweede Kamer der Staten Generaal, maar via u direct tot de Nederlander,” zei Baudet vervolgens. “En dan specifiek tot de vele miljoenen die zich niet hebben laten hypnotiseren door avond aan avond angstporno op paniektelevisie en -radio te bekijken en te beluisteren. De vele mensen die twijfelen aan het officiële narratief. De mensen die bovenal vrije burgers willen blijven en zich niet willen laten kortwieken als als kippen in een legbatterij, door boer Hugo en zijn wrede knechten.”

“Vrije mensen van Nederland: Forum voor Democratie is er voor jullie. Ik ben er voor jullie. Wij zullen wat er ook gebeurt blijven strijden voor jullie vrijheid en voor onze vrijheid. We zullen die stevige maar eenzame ankerpaal zijn waar jullie aan kunnen leggen. Die kroeg waar we vrij kunnen praten; kunnen lachen en elkaar kunnen omhelzen. Zonder ziekmakende mondkapjes of QR-codes.”

“Iedereen die de vrijheid lief heeft, die zich niet neerlegt bij deze waanzin is welkom bij ons. Als wij uitgesloten worden van de maatschappij, dan maken we het zélf wel gezellig. Omdat wij Nederlanders een trots volk zijn. En geen slaven van een systeem waarvoor niemand van ons heeft gekozen.”

Zo. En die kon het partijkartel in zijn zak steken. Vrije burgers verenigt u!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!