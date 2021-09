[Video] WEF-topman Klaus Schwab verklaart Covid-19, Klimaat én Inclusiviteit tot dé uitdagingen van deze tijd

Als je wilt weten welke kant het opgaat in de wereld hoef je eigenlijk alleen maar even te luisteren naar World Economic Forum-voorman (WEF) Klaus Schwab. Deze man heeft een stevige vinger in de pap. In een interview met Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank zegt hij nu dat de “belangrijkste uitdagingen” van deze tijd Covid-19, Klimaat, Inclusiviteit én De Vierde Industriële Revolutie zijn. Dat zijn allemaal codewoorden voor neocommunisten als hijzelf om de wereld te hermaken in hun natte Marxistische droom.

Onlangs was WEF-oprichter Klaus Schwab in staat om Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank te interviewen. Dat is significant, omdat Schwab één van de invloedrijkste mannen ter wereld is. Hij schreef eerder een boek genaamd Covid-19: The Great Reset. Daarin pleit hij ervoor om deze pandemie aan te grijpen om de wereld totaal opnieuw in te richten. De schimmige agenda van Build Back Better is dan ook een term die uit zijn koker komt. Maar let wel, dat “better” is alleen maar “beter” als je een aanhanger bent van het neocommunisme.

De grote vier ‘uitdagingen’

Hoe dan ook, tijdens het interview met Lagarde deelde Schwab natuurlijk ook zijn eigen mening maar weer over “de uitdagingen van deze tijd.” En wat blijkt? Die “uitdagingen” van hem zijn precies de uitdagingen waar we Mark Rutte en Sigrid Kaag óók steeds over horen.

“Wat ik de vier belangrijkste uitdagingen van onze tijd vind. Zij zijn: Covid natuurlijk, Klimaatverandering, Inclusiviteit en hier schaar ik ook met name gendergelijkheid onder, en tenslotte de Vierde Industriële Revolutie. De nieuwe technologieën. Hoe goed kunnen we die benutten om de mensheid te dienen, en niet te beschadigen,” aldus Klaus:

Newspeak

Let wel, als je zijn boeken leest realiseer je je heel snel dat dit “om de mensheid te dienen” een heel andere betekenis heeft bij Schwab dan bij de gemiddelde mens. Want deze neomarxist heeft het onder meer over het gebruiken van technologie om privacy op te heffen in naam van de volksgezondheid en de veiligheid. Alles moet daarvoor wijken wat Klaus Schwab en zijn WEF betreft.

Schwab bedient zich dus van Newspeak. En niet alleen in dat opzicht. Want met “gendergelijkheid” bedoelt deze enge vent natuurlijk de agenda om genders gelijk aan elkaar te stellen; om gender de wereld uit te helpen. Dat is het uiteindelijke doel van die hele gendergekte, en dit wordt actief gepromoot door het WEF. Het gaat véél verder dan “de emancipatie van vrouwen” en “feminisme.” Immers, vrouwen hebben het nu beter dan ooit.

Als je dit dan combineert met de opmerking van Thierry Baudet dat de neocommunistische droom van deze man gedeeld wordt door het hele partijkartel kun je niet anders dan vrezen dat we heel, heel diep in de problemen zitten.