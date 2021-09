Esther van Fenema neemt partijkartel op de korrel: ‘Clowns die hun eigen belangen dienen’

Psychiater en opiniemaker Esther van Fenema is helemaal klaar met de prominente leden van het partijkartel: Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. Want, stelt ze, het zijn stuk voor stuk “clowns die ie hun eigen belangen en niet die van de burgers dienen.” Daar is geen woord van gelogen.

Afspraken

Een paar dagen geleden berichtte het huisblad van de VVD dat de nepliberalen en het CDA zich “bekocht” voelen. Want D66-leider Sigrid Kaag zou ze eigenlijk verraden hebben. Ze hadden afgesproken om het te proberen met GroenLinks en PvdA, maar als dat niet lukte, dan zou er gesproken worden met ChristenUnie.

Helaas voor die partijen ging dat anders. Want toen de gesprekken met PvdA en GroenLinks vastliepen weigerde Kaag ieder constructief gesprek met Gert Jan Segers. Beter gezegd: ze deed een judasje. Want ze nam publiekelijk afstand van de ChristenUnie, op tv. Hilarisch natuurlijk. Maar vooral ook reden voor woede bij CDA en VVD.

Esther van Fenema pakt het partijkartel aan

Nou, psychiater en opiniemaker Esther van Fenema heeft dat artikel ook gelezen en reageert er ongekend fel op. Want, stelt zij op Twitter, de hele manier waarop het partijkartel omgaat met de formatie bewijst dat Rutte, Kaag en Hoekstra “clowns” zijn die alleen maar “bezig zijn met hun eigen belangen.” Dit terwijl ze natuurlijk de belangen van de burger zouden moeten dienen.

“Voel je verdomme verantwoordelijk voor armoede, wachtlijsten, woon- en onderwijsproblemen!” vervolgd ze woedend in een directe oproep aan De Grote Drie Kartelianen.

Schoo-lezing, formatiedeals en gladde praatjes op het CDA-congres: het blijven clowns die hun eigen belangen en niet die van de burgers dienen. Voel je verdomme verantwoordelijk voor armoede, wachtlijsten, woon- en onderwijsproblemen! pic.twitter.com/dN9bgDcjVp — Esther van Fenema (@EsthervanFenema) September 11, 2021

Vertrouwen

Het meest lachwekkende van deze hele situatie is dat de kartelianen overduidelijk het vertrouwen in elkaar verloren zijn. Rutte en Hoekstra houden elkaar nog altijd vast, maar voor de rest lijken het wel “de vijf families van de Italiaanse maffia in Amerika.” Ze durven elkaar absoluut niet de rug toe te keren, uit angst keihard gestoken te worden op het moment dat ze dat doen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er dus op dat het onbetrouwbare partijkartel zichzelf onderhand serieus aan het beschadigen is. En dat is geweldig nieuws. Want misschien komen er daarom binnenkort toch nieuwe verkiezingen op ons af.