Evenementenbranche spant kort geding aan tegen Staat: ‘We zijn verbijsterd hoe het kabinet met mensen omgaat’

De organisatie Unmute Us laat weten dat de evenementenbranche een kort geding tegen de Staat heeft aangespannen. De organisatie hekelt het besluit dat er bij evenementen zonder vaste zitplaatsen maar 75 procent van de capaciteit aanwezig mag zijn. Daarnaast willen ze de sluitingstijd van clubs aanvechten in de rechtszaal.

De organisatie Unmute Us is niet te spreken over de aangekondigde ‘versoepelingen’, volgens de organisatie lijkt er sprake te zijn van willekeur. Tegenover de Telegraaf uit de organisatie haar ongenoegen:

“Wat ik gehoord heb is eigenlijk nog krommer dan wat er eerder al naar buiten kwam. Het lijkt willekeur. Waarom mag een club straks wel open op volle capaciteit en mag een ongeplaceerd evenement maar 75 procent binnenlaten?”

De aangekondigde maatregelen voor de horeca- en evenementensector zijn, zoals bij veel andere maatregelen gedurende de coronacrisis, enorm krom. Clubs mogen dus wél op volle capaciteit draaien, maar moeten om middernacht dicht – alsof het virus besmettelijker zou zijn ná 12 uur. En om onverklaarbare redenen moeten evenementen wel een capaciteitenlimiet krijgen.

Tal van horecaondernemers hebben al laten weten niet te willen meedoen aan de QR-samenleving. Zij vinden het absurd dat zij het kromme beleid van het kabinet zelf moeten uitvoeren. Liever zien zij dat de overheid zélf verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid.

De evenementenbranche probeert de Staat aan te pakken via de rechter, wat gezien het verleden een slimme zet is. De rechter kan, met het oog op het avondklokdebacle, de organisatie in het gelijk stellen.

Kort geding noodzakelijk aldus evenementenbranche

Unmute Us wil via de rechtsgang expres wat extra kabaal maken. Zij zien de nieuwe maatregelen als een aanval van het kabinet op hun branche:

“We zijn het zat om kind van de rekening te zijn en zo steeds aan de verkeerde kant uit te komen als de overheid met twee maten meet. Dit besluit is een verkapte weigering van onze eisen en een doelgerichte actie om onze branche kapot te maken. (Dance)evenementen en de creativiteit van de nacht worden hiermee te grabbel gegooid. We laten ons niet langer doodzwijgen. Unmute Us!”

Samen met andere organisaties stappen zij namens de evenementenbranche naar de rechter. Nu is het wachten op wat de rechter hiervan vindt.