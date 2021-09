Farid Azarkan (DENK) prikt door gladde praatjes Mark Rutte heen: “Het is de man van vele leugens”

Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK, heeft vandaag een ijzersterk betoog gehouden over de werkwijze van demissionair premier Mark Rutte. ‘Het is de man van vele leugens, loze beloftes en mooie woorden’, aldus Azarkan die rest van de Tweede Kamer, en Nederland, waarschuwde voor de mooie woorden van Rutte.

Azarkan liet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zien dwars door de façade van VVD-leider Mark Rutte te prikken. Er gaat niks veranderen zolang Rutte het voor het zeggen heeft. Hij is nu al aan het voorsorteren op een nieuw neoliberaal kabinet, aldus de DENK-fractievoorzitter. En opnieuw zullen partijen in de mooie woorden van Mark Rutte trappen en hem daardoor aan een meerderheid helpen.

Azarkans betoog was vanaf het begin vlijmscherp, hij legde haarfijn uit dat Rutte al jaren hetzelfde trucje, succesvol, weet te gebruiken:

“Al die maatschappelijke problemen gaat Rutte niet oplossen. Het is wel klaar voorzitter, het is wel op. Het is de man van vele leugens. De man van de nietszeggende excuses. De man van de loze beloftes over transparantie en openheid, en al die radicale ideeën. Ik heb nog helemaal niks gehoord, he-le-maal niks. Het verbaast me voorzitter dat politieke partijen aan de ene kant de mond vol hebben van kritiek op dat falende beleid en het leiderschap van Rutte, maar tegelijkertijd alles op alles willen zetten om hem aan de macht te helpen. Voorzitter, mark my words. Rutte gaat opnieuw iedereen voor zijn neoliberale karretje spannen.”

Haast beter kan het niet worden uitgelegd. De vele kritiek, veelal van de systeempartijen, op Rutte of zijn beleid, zijn veelal voor de bühne. De partijen die hard mee schreeuwen met kritische oppositiepartijen zijn dezelfde partijen die kort daarna Rutte opnieuw aan de macht helpen. Zo gaat het al jaren. Met name een partij als D66, die de mond vol heeft van bestuurlijke vernieuwing, doet er alles aan om zelf in het torentje te komen. Zelfs als dat betekent dat ze keer op keer de eigen kiezers bedriegen.