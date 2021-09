Filmpje! Geert Wilders pakt “verwend nest” Sigrid Kaag aan: “U dacht, ik zal Rutte even de les lezen!”

Het is vandaag een heel mooie dag in de Tweede Kamer. Want de oppositie is helemaal los aan het gaan op de coalitiepartijen, en dan met name op D66 en VVD. Nu is het Geert Wilders die Sigrid Kaag de les leest, haar een “verwend nest” noemt, en ook meteen even concludeert dat ze alleen maar dwars ligt om dat ze haar zin niet kreeg. Meer van dit!

Dit filmpje is echt puur genot voor elke Kaaghater. Want oh jongens toch, wat wast Geert Wilders haar op schitterende wijze de oren zeg. Hoe? Heel simpel. Eerst door haar oudere uitspraken terug in de herinnering te roepen over Mark Rutte. Ze vertrouwde hem niet, hij moest de eer aan zichzelf houden, en ga zo maar door. Maar vervolgens ging ze toch niet alleen met hem onderhandelen, maar schreef ze zelfs een conceptregeerakkoord met hem; een concept dat feitelijk niet meer of minder is dan het verkiezingsprogramma van D66.

En toch… opeens gaf Kaag gisteren dan toch een lezing bij Elsevier waarin ze Rutte keihard afviel. Hij was een “ritselaar” zonder principes, en een man die niet vertrouwd kon worden. Oké, ze noemde hem niet bij naam en toenaam, maar zelfs een achterlijke gehandicapte gorilla wist dat het over hém ging.

De conclusie van Wilders is dat Kaag in werkelijk alles haar zin heeft gekregen… behalve op één gebied. Rutte wilde zich inhoudelijk best aan haar overgeven. Maar hij wilde niet met nog eens twee linkse partijen erbij regeren. Dát is waarom Kaag boos is. Hij had haar blijkbaar werkelijk op alles haar zin moeten geven.

Kijk echt even naar de video van de confrontatie, want het is honderd procent genieten. Als je rechtse hart hier niet sneller van gaat kloppen héb je – vrees ik – geen rechts hart.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!