Filmpje! Gideon van Meijeren (FVD) vernietigt de ‘onafhankelijke rechtspraak’ (haha) in Nederland

In het parlement – een commissievergadering – heeft Gideon van Meijeren vandaag op ongekende wijze de vloer aangeveegd met de zogenaamde onafhankelijke rechtspraak in ons land. Want, zegt hij, die bestaat helemaal niet. Rechters zijn zwaar afhankelijk van de politiek. En dat verklaart natuurlijk precies waarom ze uitspraak na uitspraak doen die het partijkartel goed uitkomt.

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er harde waarheden gesproken worden in het parlement. Dus wanneer dat dan wél gebeurt, nou, dan moeten we daar even extra aandacht aan besteden. Dit is het geval met deze bijdrage van Gideon van Meijeren bij een commissievergadering vandaag. Want wat de FVD’er daar deed is het complete systeem van rechtspraak in ons land slópen. Hij liet er werkelijk niets van heel.

De rechtspraak in Nederland is NIET onafhankelijk. Keer op keer volgen rechters de ideologische lijn van de regering – met mondkapjes, avondklokken en klimaatoffers als recentste voorbeelden. Het is geen toeval: de regering benoemt zelf rechters. @GideonvMeijeren legt uit. #FVD pic.twitter.com/DCGbim2Ckc — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 30, 2021

Natuurlijk heeft Van Meijeren honderd procent gelijk over de zogenaamde “onafhankelijke rechters” in ons land. Dat zijn ze helemaal niet. Het is allemaal schijn. Net zoals de hele democratische rechtsstaat schijn is, en “de controle van het parlement op de regering” dat ook is.

Alles is één grote theatershow. We doen net alsof de macht verdeeld is (Trias Politica). Maar feitelijk is het allemaal nép.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!