Fleur Agema (PVV) fileert Hugo de Jonge (Dictatuur): ‘Als de huidige vaccinatiegraad niet voldoende is, is er iets mis!’

PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema vindt het volstrekt belachelijk dat Hugo de Jonge persé naar een vaccinatiegraad van 90% of meer wil. Want, schrijft Agema op Twitter, de huidige vaccinatiegraad van meer dan 80% zou ruimschoots voldoende moeten zijn om alle maatregelen op te heffen. Dat dit niet zo gezien wordt betekent haar inziens dat er of iets mis is met de vaccins… of met het kabinet.

De nationale coronadictator Hugo de Jonge schept op dat het steeds ‘beter’ gaat met de vaccinatiegraad in ons land. Van alle Nederlanders ouder dan 12 jaar is 80% volledig gevaccineerd. Dat was een week geleden nog 79,6%, dus hij vindt dat een heel mooi succesverhaal. Wat de 18-plussers betreft, die zijn nu voor 82,4% gevaccineerd.

Ook deze week stijgt de vaccinatiegraad weer. Iedere prik telt, dus op naar de 90%!💪 Volledig gevaccineerd:

💉12+ers: 79,6%➡️80% (+0,4)

💉18+ers: 82,1%➡️82,4% (+0,3) 1 prik:

💉12+ers: 83,5%➡️84% (+0,5)

💉18+ers: 86,0%➡️86,3% (+0,3) 👉https://t.co/qgyhIzxeNa pic.twitter.com/Zs2N3DAZNv — Hugo de Jonge (@hugodejonge) September 29, 2021

Fleur Agema pakt De Jonge aan

Maar PVV’er Fleur Agema vindt deze tweet van De Jonge vreemd. En daarin heeft ze gelijk. Want, stelt ze, “[a]s dit niet genoeg is om alle maatregelen nu op te heffen, is er of iets mis met het vaccin of met de mensen die de maatregelen afdwingen!”

Als dit niet genoeg is om alle maatregelen nu op te heffen, is er of iets mis met het vaccin of met de mensen die de maatregelen afdwingen! https://t.co/XiMGGX257L — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) September 30, 2021

Agema is de laatste tijd steeds beter bezig. De PVV liep lange tijd in de pas wat het coronanarratief betreft, in ieder geval wat de dictatoriale Apartheidspas betreft en de andere ongrondwettelijke maatregelen genomen door het nachtmerriekabinet Rutte III. Maar dat is toch wel aan het veranderen. Met name Agema maar ook Wilders zelf spreken zich steeds vaker uit tegen de doorgeslagen gekte; een gekte die overduidelijk niet meer draait om de volksgezondheid, maar een heel andere, macabere agenda dient.

