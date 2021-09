BREEK! Johan Remkes wil voorzetting kabinet Rutte III: D66 lijkt door de knieën te gaan

Het is ongelooflijk. Dieptriest. Te belachelijk voor woorden. Ze zijn zes maanden met elkaar aan het “onderhandelen.” En wat is het resultaat? Dat informateur Johan Remkes heeft laten weten dat het kabinet Rutte III – de huidige coalitie – maar gewoon moet doorgaan. En ja, het lijkt erop dat de betrokken fracties het ermee eens zijn. Sigrid Kaag is hoogstwaarschijnlijk dus op de knieën gegaan voor Mark Rutte.

Sigrid Kaag heeft bij hoog en bij laag volgehouden dat ze niet door wilde gaan met de coalitie van Rutte III. Want de ChristenUnie zou een heel andere mening toegedaan zijn dan de nepdemocraten qua medisch-ethische onderwerpen. Daarom moest het nu anders. Progressief! Niet voor 90% WEF, maar voor de volle 100%. Mevrouw Kaag eiste het!

Kaag gaat door de knietjes

Maar wat bericht Arjan Noorlander van Nieuwsuur nu?

Na een biechtstoelprocedure heeft Remkes geconcludeerd tot een formatie met VVD/D66/CDA + Christenunie.

Kaag -die daar zeer tegen was- heeft dat met allen erbij niet tegengesproken. D66 nu in fractie. We gaan straks vast horen of ze deze stap nu echt wil zetten. — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) September 29, 2021

“Na een biechtstoelprocedure heeft Remkes geconcludeerd tot een formatie met VVD/D66/CDA + Christenunie,” aldus Noorlander. “Kaag -die daar zeer tegen was- heeft dat met allen erbij niet tegengesproken.”

“D66 nu in fractie. We gaan straks vast horen of ze deze stap nu echt wil zetten,” gaat hij verder. Maar natuurlijk zal de fractie heus akkoord gaan als Kaag dat wil. De enige vraag is: wil ze dat inderdaad of laat ze het tóch spaak lopen?

IK verwacht dat ze dat inderdaad doet. Want volgens de peilingen zou D66 flink verliezen als er nieuwe verkiezingen gehouden worden. Dat durft ze vast niet aan – want het woord “moed” komt niet in haar vocabulaire voor. Ze is een diplomaat. Die doen als puntje bij paaltje komt altijd concessies.

Kaag verraadt PvdA en GroenLinks

Natuurlijk betekent dit wel dat Kaag zowel de PvdA als GroenLinks keihard laat vallen. Want ze hield die twee partijen zogenaamd heel innig “vast.” Oh ja, ze wilde écht met hen regeren. Rutte moest dat maar accepteren. Zij, Jesse Klaver en Lilianne Ploumen waren vrienden voor het leven. BFF’s!

De jongerenorganisatie van GroenLinks heeft dan ook alvast woedend gereageerd. “De ruggengraat van D66,” schrijft de club op Twitter, “is gemaakt van papier-maché.”

De ruggegraat van @D66 is gemaakt van papier-maché. — DWARS (@DWARS) September 29, 2021

Dat is natuurlijk nog veel te vriendelijk verwoord, maar het punt staat op zich wel.

Jongens, we leven werkelijk in een klúcht. Álles is schijn. Niets is echt. Het is één groot toneelstuk… en het plot wordt vooraf al geschreven.