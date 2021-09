Column Frits Bosch: Rutte en Kaag, een geweldig koppel!

De Dagelijkse Standaard-columnist Frits Bosch vindt Mark Rutte en Sigrid Kaag een geweldig bij elkaar passend koppel. Nederland is gezegend met deze twee politici, schrijft hij. En wat vullen ze elkaar goed aan! Soortemet.

Het linkse blok is afgeblazen. Ach, wat vreselijk voor Sigrid Kaag! Ze had zich er zo voor ingezet! Nu moet ze verder met de man tegen wie ze zei:”hier scheiden onze wegen” en vervolgens steunde ze de motie van Afkeuring contra Rutte. Rutte heeft daar geen actieve herinnering aan. Het is een prima basis voor een vruchtbare samenwerking!

Rutte en Kaag lijken wel tweelingen

Het ziet er naar uit dat we een minderheidskabinet krijgen met Mark Rutte als premier en Sigrid Kaag als vice premier: een geweldig koppel! Zelden hebben we zo’n gelijkgestemd koppel gezien.

Kaag: feministische heldin

Neem bijvoorbeeld feminisme. Kaag is een erkend radicaal feminist. Op de D66 site heeft ze een video gezet met de tekst “Voor alle vrouwen en meisjes die nu luisteren heb ik een speciale boodschap: Laat je niet klein maken! Droom groot. Sta op. Ontdek wie je bent. Wat je kan en wat je wilt zijn. Heb lef en grijp die kansen! En houd nooit je mond! Laat je stem klinken! We zijn met velen”!

Wat een geweldige tekst! Of toch niet? Ik heb het aan een paar vrouwen en meisjes gevraagd. Ze vinden het een vreselijke tekst:“bevoogdend, bedilzucht, we bepalen het zelf wel, daar hebben we Sigrid Kaag niet voor nodig.” En waar slaat dat “we zijn met velen” op? Moeten mannen in de dekking?

Vrouwencoaches zijn blij met Kaag. Ze richten vrouwen af als honden voor meer macht: “reken af met onzekerheid, smeed coalities, streef naar macht en vecht, toon koninginnengedrag en praat met lage stem, zeg geen sorry en doe personality check!”

Weg met het patriarchaat

Sigrid Kaag lijkt in lang vervlogen tijden te leven toen meneer pastoor nog langs de deuren ging om mensen op te roepen meer kinderen te krijgen: “sta op, ontdek wie je bent, droom veel kinderen!” Kaags tekst doet ook denken aan onze briljante minister Ingrid van Engelshoven: “we gaan afrekenen met mannen.” Want daar gaat het over: het tirannieke patriarchaat, het mannenbolwerk en het glazen plafond neerhalen. Zet ‘m op vrouwen!

Radicaal feminist Kaag is dolblij met het Vrouwenquotum. Mark Rutte is tegen en zegt daarover:”we hebben in Nederland liberale grondwaarden die ervan uitgaan dat wij jou altijd als individu benaderen, maar nooit als onderdeel van een groep.” In dit geval de groep vrouwen. De VVD is dus mordicus tegen een vrouwenquotum.

Einzelgängers

Houdt Kaag van mannen? Dat is de grote vraag. Ik heb m’n twijfels. Ze heeft een echtgenoot Palestijn Anis al-Qaq die vijftien jaar ouder is dan zij. Hij woont in Jeruzalem en ze ziet hem nooit. Kaag wilde per se kinderen en Anis al-Qaq fungeerde bereidwillig als dekhengst. Het lukte niet en ze moest kinderen adopteren. Ze lijkt enkel voor de vorm met al-Qaq getrouwd, hoewel ‘getrouwd’ betwist wordt.

Rutte en Kaag hebben één ding gemeen: allebei geen seks.

Rutte en Kaag zijn een geweldig koppel! Ze zijn een zegen voor ons land!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.