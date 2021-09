‘Fusiepartij’ van Ploumen en Klaver (PvdAGL) maakt lange neus naar Rutte en Kaag: ”Wij gedogen geen minderheidskabinet”

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) zijn als gezamenlijke ‘fusiepartij’ (PvdAGL) uitgesloten door Mark Rutte. Daarom gooien ze nu hun kont tegen de krib. De enige optie die nog op tafel lijkt te liggen voor Rutte is een minderheidskabinet. Omdat Ploumen en Klaver niet als twee-eenheid mogen meedoen aan een nieuw kabinet, willen ze een minderheidscoalitie niet steunen. Ze sluiten nu bijna elke ‘niet-linkse’ vorm van gedogen uit.

De nieuwe strategie van Ploumen en Klaver om Rutte een politieke plaagstoot terug te geven lijkt te werken. Na het gesprek van Ploumen en Klaver met informateur Johan Remkes heeft het tweetal aangegeven absoluut geen minderheidskabinet te zullen steunen. De PvdA en GroenLinks willen Rutte alleen nog steunen als ze gezamenlijk deel mogen uitmaken van een meerderheidskabinet. Kortom: De arbeiders en de groenen willen meeregeren en anders zijn de opties minimaal.

PvdA-leider Ploumen laat nog een kleine deuropening open voor Rutte, maar dan moet er volgens haar geen ‘rechts’ kabinet komen. Ter verduidelijking: Ploumen ziet bijvoorbeeld ook D66 en het CDA als een ‘rechtse’ partij. Misschien dat Rutte dus nog kan puzzelen met veel te ingewikkelde constructies. Dan kunnen de SP, Partij voor de Dieren, BIJ1 en ChristenUnie heel misschien een verschil maken. Zo niet dan steunen Ploumen en Klaver een eventueel minderheidskabinet in wording dus niet.

#formatiewatch: #Klaver en #Ploumen na gesprek met Remkes: “Nog vanmiddag bereid tot onderhandelingen over meerderheidskabinet”, een minderheidskabinet zullen ze niet op voorhand steunen of gedogen. “Stuur de voorstellen maar naar de Tweede Kamer.” #formatie2021 pic.twitter.com/DWIOHLdwFH — Fons Lambie (@fonslambie) September 9, 2021

Het lijkt er in ieder geval op dat het voor Rutte en zijn VVD steeds moeilijker begint te worden om überhaupt nog een nieuw kabinet te vormen. Zeker op korte termijn, maar daar zijn we eigenlijk al heel lang aan voorbij. Kaag en Rutte zijn momenteel in een moeilijke relatie verwikkeld geraakt. Maar bij die twee weet je het natuurlijk maar nooit, want in verzoenen zijn ze ook heer en meesteres.

Nu ook Ploumen en Klaver hun handen hebben afgetrokken van een nieuw kabinet Rutte, is het idee van Gert-Jan Segers (nieuwe verkiezingen) misschien helemaal zo gek nog niet…