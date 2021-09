Sigrid Kaag zet vol de aanval in op Mark Rutte: “Regelen en ritselen zonder visie”

Bij de jaarlijkse HJ Schoo-lezing in Amsterdam heeft Sigrid Kaag gisteren keihard de aanval ingezet op Mark Rutte. “Het gehalte Haags gedoe” is “veel te hoog,” zei ze omdat partijen worden uitgesloten op basis van partij-emotionele redenen. Vervolgens zette ze Rutte weg als iemand die alleen maar bezig is met “regelen en ritselen zonder visie.” En zo staat de formatie opeens op scherp.

Het is vandaag hét grote nieuws in politiek Den Haag en in Hilversum. Want Sigrid Kaag heeft de HJ Schoo-lezing die ze gisteren gaf gebruikt om Mark Rutte keihard aan te vallen. En met keihard bedoel ik ook echt keihard. Eigenlijk heeft ze hem gewoon aan de kant geschoven als onbetrouwbaar, een Haagse partijpoliticus zonder principes, en een ongeloofwaardige onderhandelingspartner.

Goedgelovig

“Er lijkt meer tijd te worden besteed aan wat er geschreven wordt in de krant dan de geschiedenis die wij zelf willen schrijven,” mopperde ze onder meer. “En het geeft een heel ongemakkelijk gevoel.”

Ze vraagt zich zelfs af of ze niet veel te “goedgelovig” was toen ze deze zomer samen met Rutte werkte aan een conceptregeerakkoord. Want ze dacht dat dit zou resulteren in een stevig meerderheidskabinet met haar twee vrienden van GroenLinks en de PvdA. “Na een zomer vol inhoudelijk werk zijn helaas potentiële bondgenoten op niet-inhoudelijke gronden uitgesloten,” zegt ze daarover.

“Ik dacht dat het menens was, werken vanuit de inhoud.” En ja, daarom is het nu wat haar betreft aan Rutte om hier iets aan te doen. Zij doet eventjes niet meer mee. “Het is nu, voor mij, de verantwoordelijkheid van de grootste partij om de impasse te doorbreken.”

Rutte moet het ontgelden

Daarna ging ze direct achter Rutte aan door naar hem te verwijzen als “degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is.” Want dat vindt Kaag natuurlijk helemaal niet. “Veel te lang hebben we ons in de verdoving van de zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door politieke bijziendheid.”

En toen kwam het. “Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie,” aldus Kaag. “Als me iets is opgevallen in de jaren nadat ik terugkwam naar Nederland, nu bijna vier jaar geleden, is het wel dat politiek hier in het bijzonder wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie.”

De formatie ligt op zijn gat

Dit is echt een enorm harde aanval van Sigrid Kaag op de man die tot voor kort haar beste vriend was in de politiek, Mark Rutte. En het betekent ook dat de formatie even écht niet verder kan. Want als Kaag en Rutte er samen niet uitkomen is het gewoon einde oefening.

Het enige goede nieuws voor Rutte? Kaag zei eerder tegen hem: ‘Hier scheiden onze wegen.’ Dat bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn, want D66’ers geven uiteindelijk meer om macht dan om wat dan ook – ‘principes’ van ‘leiderschap’ incluis.