Sigrid Kaag krabbelt terug na aanval op Mark Rutte: ‘Het is een veel breder verhaal’

Sigrid Kaag gebruikte gisteren de HJ Schoo-lezing voor een frontale aanval op Mark Rutte, waardoor iedereen bij wijze van spreken achterover van de stoel viel. Rutte werd weggezet als iemand die alleen maar bezig is met “regelen en ritselen zonder visie”. Maar nu krabbelt Kaag ineens terug en ging haar ‘aanval’ eigenlijk om een “veel breder verhaal”.

Sigrid Kaag, die de ene holle one-liner na de andere uit de mouw schudt, noemde Mark Rutte een visieloze politieke manager. Daar heeft ze natuurlijk wel gelijk in, maar het is de pot die de ketel verwijt dat ‘ie zwart ziet.

Maar kennelijk viel de uithaal niet goed bij de rest van de maatschappij, want zo’n beetje heel D66 krabbelt terug. Zo zegt Rob Jetten: “Kaag heeft niets nieuws verteld.” Ook zegt hij er geen uithaal naar Rutte in te zien. De net aangestelde demissionaire minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel) reageert volgens De Telegraaf ontwijkend: “Ik heb de speech niet gehoord, dus ik kan er geen oordeel over vellen.”

Het lijkt er dus op dat we het alleen als een aanval hadden mogen beschouwen als het in goede aarde zou zijn gevallen. En nu dat niet het geval is, ging de speech ineens over hele andere dingen en moeten we er niet te veel in zien.

Kaag maakt het op deze manier eigenlijk alleen maar erger voor zichzelf. Er zou namelijk niets mis zijn geweest met een duidelijke uithaal naar Rutte, zolang ze daar dan ook achter was blijven staan. Maar dit is zo typerend voor de ideologische leegte bij D66, dat ze alleen ergens achter durven te staan als er ‘draagvlak’ voor blijkt te zijn.

De D66-leider lijkt dus zowel het startschot te hebben gegeven voor nieuwe verkiezingen (anders haal je niet naar je toekomstige kabinetspartner uit), maar heeft daarbij tegelijkertijd ook zichzelf in de voet geschoten. Het riekt namelijk naar incompetentie en is een nieuwe vlek op het toch al holle begrip ‘nieuw leiderschap‘.