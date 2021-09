FVD pakt D66-Deuger Hanneke van der Werf aan: ze stond met haar mond vol tanden!

Tijdens het onderhand veel besproken debat in de Tweede Kamer gisteren, waarbij FVD’er Gideon van Meijeren het opnam tegen het hele partijkartel, was er ook een mooie confrontatie met D66’er Hanneke van der Werf. Deze Deuger liet namelijk weten het verschrikkelijk te vinden dat Van Meijeren zich niet distantieert van de “desinformatie” die FVD zou verspreiden op sociale media. Alleen was er één klein probleem. Toen hij haar vroeg welke desinformatie ze bedoelde had ze geen antwoord paraat.

Deze korte video zegt echt alles over de epische confrontatie gisteren tussen Gideon van Meijeren van FVD en het héle partijkartel. Je ziet hoe Hanneke van der Werf van D66 op hoge poten eist dat de FVD’er afstand neemt van zijn partij. Want die zou desinformatie verspreiden. Alleen weet ze vervolgens geen enkel voorbeeld te geven van desinformatie als hij daar om vraagt!

Terugkijken! D66'er @hannekevdwerf probeert #FVD van "desinformatie" te beschuldigen. Maar ze staat met haar mond vol tanden als @GideonvMeijeren haar vraagt wat ze in hemelsnaam bedoelt… pic.twitter.com/cpgNxafKaD — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 10, 2021

Natuurlijk is het volkomen terecht dat ze vervolgens keihard wordt uitgelachen door FVD.