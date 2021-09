FVD reageert scherp op recent stemgedrag Pieter Omtzigt: ‘Hij stemde allemaal voor, partijkartel breken doe je niet met hem’

Nu Pieter Omtzigt zijn rentree heeft gemaakt in de Tweede Kamer kan de politicus direct rekenen op kritiek van Forum voor Democratie. Forum is van mening dat het partijkartel niet wordt gebroken door Omtzigt, hij stemt namelijk te vaak in lijn met typische ‘kartel’-standpunten. FVD herhaalt nog maar eens dat het partijkartel niet gaat worden gebroken door politici zoals Omtzigt.

Het stemgedrag van Pieter Omtzigt is de laatste dagen nogal opmerkelijk te noemen. Bij veel moties stemt hij in lijn met het partijkartel. Op sociale media heeft Forum voor Democratie al deze moties op een rijtje gezet. De laatste dagen stemde Omtzigt onder meer vóór het terughalen van duizenden Afghanen, de mogelijkheid tot een vaccinatieplicht én het in stand houden van de coronamaatregelen. FVD stelt daarop stellig dat het partijkartel niet gebroken gaat worden door Omtzigt.

Vaccinatieplicht voor werknemers? Minderjarigen discrimineren op medische status? Coronamaatregelen in stand houden? Duizenden Afghanen naar Nederland halen? Pieter #Omtzigt stemde er allemaal voor. Het kartel breken doe je niet met hem, maar met #FVD! pic.twitter.com/7WHrPeCyGa — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 17, 2021

Uiteraard kwam de politicus vrij snel met een reactie, maar er blijven enkele dingen vaag.

Een aantal moties waren 'De Kamer spreekt uit dat'

Daar ben ik niet zo'n fan van.

Als medewetgever verbied je iets of je laat het toe. Iedereen in NL kan zich uitspreken. Kamerleden kunnen wetten maken (of afwijzen)

(2) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 17, 2021

FVD zet vraagtekens bij kritische houding Omtzigt

Omtzigt maakt duidelijk dat hij het nog te vroeg acht om alle maatregelen los te laten. Het is voor hem nog te risicovol om dat te doen. Maar het heldert nog steeds niet zijn stemgedrag bij andere moties op. Waarom is hij tegen de invoering van een coronapas, maar ketste hij de motie van Kuzu over een vaccinatieplicht af? Dat is nogal dubbelzinnig te noemen.

Daarnaast is zijn tweede reden, dat hij geen ‘fan’ is om zich als Kamerlid over iets uit te spreken nogal raar. Als Kamerlid neem je een standpunt in of je doet het niet – door bijvoorbeeld niét te stemmen. Doordat hij alsnog heeft gestemd, en veelal in lijn met de coalitie, heeft hij zich alsnog uitgesproken over deze onderwerpen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Omtzigt is al jaren goed bezig met de vuiligheid van de vastgeroeste Haagse elite boven water te krijgen, maar té vaak stemt hij nog keurig netjes in lijn met diezelfde Haagse elite. Als hij de slangenkuil in Den Haag definitief wil opruimen zal hij zich harder moeten verzetten tegen de koers van het partijkartel.