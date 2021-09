Geert Wilders pislink: ‘Sigrid Kaag is NIET aanwezig bij APB. Ze moet aftreden!’

Tijdens het debat in de Tweede Kamer gisteren vroeg Geert Wilders aan minister Sigrid Kaag (via de voorzitter) of ze al dan niet aanwezig zou zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat is de belangrijkste dag in de Nederlandse politiek. Hij eist dus dat de minister die ook nog eens D66-leider is daarbij is. Nou, in de avond kreeg hij een briefje terug. Mevrouw is er niet bij.

Wilders: Gerucht dat Kaag er niet is

“Volgende week het belangrijkste debat van het politieke jaar,” aldus Wilders. “Nu gaat het gerucht dat de impopulaire politiek leider van D66, ook de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag, er niet zal zijn. Ik kan me niet voortellen dat dit waar is, dat ze bij de VN zou zijn in New York. Dus ik vraag aan de minister via u een brief waarin zij aangeeft dat zij hier is. Het kan niet zo zijn dat, terwijl wij het belangrijkste debat hebben van het jaar, de leider van D66 – met wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar – dat die de bezem pakt en naar New York vertrekt.”

“Dat is volstrekt onacceptabel,” ging Wilders verder. “Dus ze moet hier aanwezig zijn.”

D66-leider en Minister #Kaag moet volgende week aanwezig zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het belangrijkste politieke debat van het jaar. En dus niet stiekem op haar #bezem naar New York vliegen voor de VN. pic.twitter.com/EcHImf7Qie — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 14, 2021

De brief van Kaag

Nou, in de avond kreeg hij antwoord. Zoals Wilders samenvat weigert ze inderdaad te komen. “De leider van D66 + minister van Buza. Bij het belangrijkste debat van het jaar. Afwezig. Liever vliegt ze naar New York.”

“NL interesseert haar niets,” gaat hij verder. “Dit is onaanvaardbaar. Ze moet aftreden.”

Gisteravond laat een briefje. Ze weigert te komen. De leider van D66 + minister van Buza. Bij het belangrijkste debat van het jaar. Afwezig. Liever vliegt ze naar New York. NL interesseert haar niets. Dit is onaanvaardbaar. Ze moet aftreden. #Kaag #weigerheks #kaaguitdenhaag pic.twitter.com/7LkNUpPzR1 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 15, 2021

Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Het is afgrijselijk, en het bewijst eens temeer dat deze D66-mevrouw Nederland helemaal niet interessant vindt. Nee, zij gaat voor internationale erkenning. Dáár voelt ze zich wérkelijk thuis. Nederland kan haar gestolen worden – en dat geldt al helemaal voor oppositiepartijen die de moed hebben kritiek te leveren op haar.

Het is een schande dat dit mens er nog steeds zit. Maar dat gaat helaas niet veranderen. Sterker, ze zin overduidelijk van zins om haar premier te maken.