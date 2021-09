Peiling: van alle ministers hebben Nederlanders het minst vertrouwen in Sigrid Kaag

De afgang voor Sigrid Kaag en haar D66 is totaal nu blijkt dat zij de minister is in wie de Nederlandse kiezer het minste vertrouwen van allemaal heeft. Ze doet het dus nog slechter dan de volstrekt incompetente Kajsa Ollongren, wat ronduit hilarisch is.

Het ziet er écht niet goed uit voor de potentie van D66 onder Sigrid Kaag. Want uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat zij op dit moment totaal niet vertrouwt wordt. Kijk maar naar de rangorde van ministers op basis van het vertrouwen dat kiezers in hen hebben. Mevrouw bungelt ergens helemaal onderaan. Nou ja, érgens? Nee, ze bungelt gewoon écht keihard onderaan.

Volgens De Hond stond Kaag in maart van dit jaar nog op de vijfde plek, waar Mark Rutte nu staat. Sindsdien – dat wil zeggen, sinds de verkiezingen – is ze dus totaal in vrije val geraakt. En het meest hilarische is dat de kiezer juist het meeste vertrouwen heeft in Wouter Koolmees. Dat is haar partijgenoot. Het kan dus niet gespind worden als, ‘nou ja, D66 doet het sowieso even wat minder nu.’ Dat is het niet. Dit gaat over Kaag persoonlijk.

De conclusie is dat Kaag het vooral goed deed in dit soort onderzoeken toen mensen haar nog niet echt kenden. Maar hoe bekender mensen met haar raken, hoe minder ze haar vertrouwen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hoewel het Nederlandse volk om volstrekt onbekende redenen toch nog steeds op de VVD van Mark Rutte blijft stemmen moeten we toegeven dat het gebrek aan vertrouwen in Sigrid Kaag bewijst dat Nederlanders toch wel îets van mensenkennis hebben. Dat biedt hoop.