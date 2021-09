Geert Wilders reageert op Keijzer-exit: ‘Nederland nieuwe DDR, De Democratische Dictatuur Rutte’

PVV-leider Geert Wilders heeft duidelijk gemaakt hoe hij denkt over het ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer. Het is duidelijk dat de PVV’er waardering heeft voor de eerlijke CDA’er. “Liever een Staatssecretaris die de waarheid spreekt dan een leugenachtige Minister-President.”, aldus Wilders.

Geert Wilders heeft zich in ferme taal uitgelaten over het kabinetsontslag van CDA-staatssecretaris Mona Keijzer. Vanochtend verscheen er een interview waarin Keijzer enkele kritische uitspraken deed over de net ingevoerde coronapas. Zij vond het niet uit te leggen dat deze maatregel werd ingevoerd.

Ze kon direct op veel kritiek rekenen van Kamerleden, andere politici, zoals Wilders, steunden haar standpunt maar wilde wel direct opheldering van zaken. Want hoe dacht de rest van het kabinet over de kwestie. Intern bij het CDA sloeg de paniek ook toe, en ook enkele leden van het kabinet kwamen bijeen om de kwestie te bespreken. Met als resultaat dat de voorzitter van de ministerraad, demissionair premier Mark Rutte, Keijzer de laan uitstuurde.

Op sociale media heeft Wilders zijn ongenoegen geuit over de werkwijze van Mark Rutte. De PVV-politicus is van mening dat Nederland op deze manier over komt als een soort van DDR: “Nederland is onder Rutte een soort van nieuwe #DDR. De Democratische Dictatuur Rutte. Iedereen stapt op, treedt af of wordt ontslagen, behalve Rutte zelf. De Poetin van de Lage Landen.”

Ook betreurt hij het dat juist Keijzer moet opstappen, zij spreekt namelijk als enige wel de waarheid over deze ingrijpende maatregel, aldus de PVV-voorman.

Mona #Keijzer ontslagen voor het spreken van de waarheid over het onzinnige #coronatoegangsbewijs. Rutte en De Jonge hadden beter zelf ontslag kunnen nemen! Snel debat over de totale implosie van kabinet. Kan zo echt niet langer, wat een bende: tijd voor #nieuweverkiezingen! https://t.co/jy46tyNZ9l — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 25, 2021

Het is duidelijk dat men bij de PVV het interview van Keijzer wel kan waarderen. Ze vertelde namelijk gewoon hoe het zat met de coronapas, een maatregel die nergens op slaat. Een mening die zij dus deelt met de PVV.