Gevolg ‘Wir schaffen das’: ‘Vorig jaar naturaliseerde 49.000 mensen, tweemaal zo veel als het jaar ervoor’

Terwijl we een nijpende woningnood kennen in Nederland zien we in de naturalisatiecijfers de gevolgen van het ‘Wir schaffen das’ -beleid. In 2020 zijn bijna tweemaal zo veel mensen genaturaliseerd als het jaar daarvoor. Dat komt vooral door Syriër en Eritreeërs die hier nu vijf jaar zijn.

Ondanks het feit dat we in Nederland een gigantische woningnood kennen, de woningmarkt ernstig verziekt is met de pan uit reizende prijzen, blijf één ding onveranderd: de ongebreidelde immigratie. In de zomer van 2015 deed de Duitse Bondskanselier haar beruchte ‘Wir schaffen das’-uitspraak. RTL Nieuws komt vandaag met de gevolgen van deze uitspraak: de naturalisatiecijfers zijn vijf jaar na dato geëxplodeerd.

Sinds de jaren ’90 is het cijfer van mensen dat een Nederlands paspoort kreeg niet zo hoog. Terwijl Nederland al te veel mensen niet fatsoenlijk kan huisvesten blijft het aantal nieuwe Nederlanders dus gigantisch stijgen. Met alle gevolgen van dien.

PVV-leider Geert Wilders spreekt zich al langer uit tegen de gevolgen van Merkels roekeloze actie. Naast het feit dat ons land niet eens de eigen huidige bevolking fatsoenlijk kan huisvesten, heeft de regering zonder nadenken de grenzen opengezet.

Helaas is lang niet iedereen die ons land binnen is gekomen even netjes als de ander. Van het weekend bleek bijvoorbeeld dat Syriërs in Eindhoven stelselmatig aan frauderen zijn. Voor de PVV-leider is het onbegrijpelijk dat we dit nog steeds pikken. Wilders vindt het niet kunnen dat zulke groepen onze zorgstaat “leegvreten”.

Ze sjoemelen alles bij elkaar met fraude, bedrog en geweld. Wanneer sluiten we een keer de grenzen voor het tuig dat onze verzorgingsstaat leegvreet en gooien we de fraudeurs ons land uit?https://t.co/yeBF5WtH04 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 18, 2021

De afgelopen jaren heeft staatssecretaris Broekers-Knol al vele malen verbetering beloofd. Echter zien we daar weinig van terug. Inmiddels kent Nederland zelfs enige ‘aso-azc’s‘. Het pappen en nathouden door de VVD heeft ons land weinig goeds gedaan.

En terwijl onze grenzen openstaan kwam gisteren ook nog eens het slechte nieuws dat 25.000 nieuwbouwwoningen in Amsterdam vertraging oplopen vanwege de energietransitie. Als dit zo doorgaat worden het loodzware jaren voor Nederlanders.