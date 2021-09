Haha! NPO-netmanager meent dat mooie weer oorzaak is slechte kijkcijfers: ‘Talkshows populairder bij slecht weer’

De Nederlandse talkshows worden op dit moment belabberd slecht bekeken. Niet omdat de kwaliteit en diversiteit aan gespreksonderwerpen tegenvalt, nee vanwege het mooie weer, aldus NPO-netmanager Remco van Westerloo. Wanneer de herfst begint, en daarmee het regenseizoen weer van start gaat, zullen de kijkcijfers vanzelf beter worden.

Bij de NPO doen ze wel op een heel bijzondere manier aan introspectie. In plaats van kritisch te reflecteren op de inhoud van programma’s en het aanbod geven ze liever het mooie weer de schuld van de slechte kijkcijfers. Met name de nieuwe talkshow Khalid & Sophie doet het belabberd, zeker in vergelijking met hun voorganger De Vooravond.

Online is al langer te lezen dat mensen balen van het verdwijnen van De Vooravond op de NPO. Veel kijkers konden het kritische en frisse geluid van Fidan Ekiz wel waarderen. Helaas liep Ekiz niet altijd netjes binnen de strak uitgezette lijntjes van de NPO. De opvolgers doen het qua kijkcijfers een stuk slechter. Maar volgens Van Westerloo zijn de slechte kijkcijfers vooral te wijten aan het ‘mooie weer’. In de Volkskrant zei hij het volgende:

“Als het binnenkort anderhalve week regent, hebben de talkshows er 200.000 tot 300.000 kijkers bij. Het mooie weer speelt absoluut een rol. Daar wil ik niet alles mee afdoen, maar ik ben ervan overtuigd dat de kijkcijfers dit najaar aantrekken”

“Het mooie weer” was dus, volgens de NPO’er, de oorzaak van de tegenvallende kijkcijfers. Ondertussen hebben we een zeer matige zomer gehad met extreem veel regen. Dus van een echt mooie en warme zomer kun je nou ook niet echt spreken.

Overigens is dit ‘ontwijkgedrag’ van de NPO-elite typerend. In plaats van kritisch te kijken naar de inhoud van de eigen programma’s, zoekt men naar slappe excuses. Veel mensen haken tegenwoordig af bij de talkshows omdat het een echokamer is geworden van links gebrabbel. Het is allang niet meer een show waar diverse meningen aan bod komen. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom kijkers de afgelopen jaren afhaken. Maar dit zal de NPO helaas nooit erkennen.