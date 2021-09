Hypocriete Rob Jetten (D66) dolblij met uitslag referendum in San Marino: ‘Legale abortus is stap in goede richting’

Rob Jetten, voormalig fractieleider van D66 en destijds één van de Kamerleden die tegen het bindend referendum pleitte, is ineens hartstikke blij dat een ander land middels een referendum abortus heeft gelegaliseerd.

Het is voor iedere politieke partij natuurlijk leuk en fijn als andere landen wetgeving invoeren die aansluiten bij het eigen gedachtegoed. Maar Rob Jetten presteert het weer om bloot te leggen waarom zijn eigen D66 toch zo’n huichelachtige en opportunistische partij is.

Meneer laat namelijk in een tweet weten hartstikke blij te zijn met het feit dat San Marino eindelijk abortus heeft gelegaliseerd. Hij ‘vergeet’ er echter bij te vertellen dat deze wetswijziging tot stand is gekomen door middel van een referendum!

Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Goed dat San Marino, waar vrouwen eerst tot 3 jaar (!) gevangenisstraf konden krijgen, nu abortus legaliseert. In een tijd waarin rechten juist vaker ingeperkt worden is dit een stap in de goede richting.https://t.co/dik9zpbPOm — Rob Jetten (@RobJetten) September 27, 2021

Dit opent natuurlijk de deuren voor mensen die maar wat graag willen wijzen op het opportunisme en de intellectuele leegte van die partij. Op Twitter staan de reacties vol met met mensen die Rob Jetten en D66 wijzen op de waarde van een (correctief) referendum. Ook vinden sommigen het nogal frappant dat D66 blij is met deze overwinning voor vrouwenrechten, aangezien zij zelf het begrip ‘vrouw’ af willen schaffen en liever spreken van ‘personen met een baarmoeder‘.

Bij D66 zijn ze dus tegen een referendum als de kans bestaat dat de uitkomst ze tegen zal gaan staan. Maar als de uitkomst binnen hun kaders past, dán is het helemaal prima! Ook spreken ze in hun verkiezingsprogramma nog volop over vrouwen, maar zodra ze even ‘woke’ willen doen, dán passen ze de terminologie aan op de doelgroep die ze op dat moment proberen te bereiken. Exact dezelfde strategie die een reclame- en marketingbureau zou hanteren. Maar goed, daar is die partij dan ook mee doordrenkt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zou alleen fijn zijn als types als Jetten hun eigen hypocrisie een keer zouden erkennen. Dan heeft de rest van Nederland minder het gevoel dat ze tegen een voorgeprogrammeerde robot aan het lullen zijn.