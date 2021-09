Mondsnoerende D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp meent dat sommige Kamerleden rijp zijn voor een psycholoog

De werkdruk voor politici in Den Haag schijnt ontzettend hoog te zijn. Een bezoekje aan een psycholoog kan daarom uitkomst bieden. De autoritaire D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat daar naar eigen zeggen verandering in brengen. Bergkamp hoopt met het opentrekken van een blik psychologen en bedrijfsartsen verdere uitval van politici te voorkomen.

Om de werkdruk van al die o-zo-hardwerkende politici te verlichten wil Bergkamp preventieve psyche-maatregelen nemen. Tegenover RTL Nieuws zegt Bergkamp daarover: “We zijn ermee bezig om in Den Haag bedrijfsgeneeskundige zorg te regelen. Denk dan aan preventieve zorg om burn-outs te voorkomen zoals een bedrijfsarts en een psycholoog voor Kamerleden en aan opvang en begeleiding na ziekte. De aanpassing in de wet schadeloosstelling, maakt het sinds kort gemakkelijker om dit voor Kamerleden te organiseren.”

Onwel worden en burn-outs

De afgelopen tijd zijn er meerdere politici (al dan niet tijdelijk) uit de Tweede Kamer vertrokken. Ze konden de werkdruk niet meer aan. Het begon allemaal met voormalig minister Bruno Bruins. Hij werd onwel werd tijdens een coronadebat. Niet veel later vertrok Bruins uit de Tweede Kamer. Kort op het onwel worden van Bruins zakte GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee in elkaar.

Het bleef daar echter niet bij. Kamerlid Pieter Omtzigt moest de afgelopen maanden ook een stap terugdoen vanwege oververmoeidheid. D66-Kamerlid Rens Raemakers keerde vorig jaar weer terug na een burn-out en CDA´er Harry van der Molen zit ook nog tot het einde van dit jaar thuis.

Het is een heel nobel idee van Bergkamp om bepaalde politici te begeleiden met de professionele hulp van een psycholoog. Bij deze krijgt onze Kamervoorzitter een vrijbrief om zichzelf bovenaan de inschrijvingslijst te plaatsen. Want als je Kamerleden zomaar de mond snoert, dan mogen wij ons terecht afvragen of Bergkamp de druk zelf wel helemaal aan kan…