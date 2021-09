ISIS-terrorist / nepvluchteling steekt zes mensen neer in lafhartige aanval Auckland. Politie schiet hem dood

In een supermarkt in Auckland, Nieuw-Zeeland, is een walgelijke ISIS-terrorist helemaal losgegaan. Hij heeft maar liefst zes mensen neergestoken. Want hij denkt dat zijn radicale versie van de Islam dat vereist. Gelukkig greep de politie hard in; meneer werd namelijk naar het hiernamaals geschoten. Kan hij nu ontdekken of hij die 72 maagden krijgt of toch maar het eeuwige vuur.

Het is ongelooflijk naar om te lezen omdat ons al een jaar of wat verteld wordt dat ISIS feitelijk kapot is, maar drie van de slachtoffers bevinden zich in kritieke toestand. Eén van hen is “ernstig” gewond geraakt. De overige twee moeten relatief snel kunnen herstellen.

En nu komt het. Want deze ISIS-terrorist is niet geboren in Auckland waar hij de aanslag pleegde of zelfs maar in Nieuw-Zeeland. Nee, de gek was een vluchteling uit Sri Lanka. Hij kreeg dus alle mogelijkheden om een nieuw leven te beginnen in een modern, vrij land. Hij werd daar, zoals Sigrid Kaag zou zeggen, met open armen ontvangen. Maar hoe reageert hij daarop? Door als echte ISIS-slachter zoveel mogelijk onschuldige mensen om het leven te helpen. Of dat te proberen, tenminste.

Een bekende van de veiligheidsdiensten

“Een gewelddadige extremist pleegde een terroristische aanslag op onschuldige Nieuw-Zeelanders,” aldus premier Jacinda Ardern. Oh, en ze heeft ook laten weten dat de overheid niet écht verrast was door zijn actie, want de Nieuw-Zeelandse veiligheidsdiensten hielden hem al vijf jaar in de gaten. Sterker nog, op het moment van de aanslag werd hij gevolgd door de politie. Alleen “dachten” die dat hij even boodschappen wilde halen. In plaats daarvan trok hij een mes en begon hij zomaar op onschuldige passanten in te steken.

“We deden absoluut al het mogelijke om hem in de gaten te houden, en dat we hem binnen 60 seconden uitgeschakeld hadden, toont wel aan hoe dicht we hem op de huid zaten,” vindt politiecommissaris Andrew Coster. Ja. Heel dicht. Maar niet dicht genoeg he?

En trouwens, hoe kan het dat zo’n gestoorde extremistische gek – die ook zo bekend staat – niet linea recta op het vliegtuig terug naar Sri Lanka werd gezet vijf jaar geleden? Waarom dwingen wij, Westerse landen, onszelf om mensen die ons haten te accepteren? Wat een gekte. Geen enkel land in een ander deel van de wereld zou dat doen. Alleen wij zijn blijkbaar zo suïcidaal.

ISIS bestaat nog steeds

Als we de aanslag van deze ISIS-terrorist in Auckland combineren met de rol van ISIS-Khorasan in Afghanistan kunnen we alleen maar concluderen dat de radicale-islamistische organisatie terug van weggeweest is. Of eigenlijk, de terreurorganisatie en haar zieke ideologie zijn nooit weg geweest, alleen hebben de boven-ons-gestelden dat geprobeerd te verbergen.

We zijn obsessief bezig met corona – en het is inderdaad hét probleem van onze tijd – maar laten we de strijd tegen de Radicale Islam niet vergeten!