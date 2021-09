Jesse Klaver wil NIETS te maken hebben met Rutte IV: “We leveren geen ministers aan rechts kabinet!”

GroenLinks-führer Jesse Klaver is er absoluut niet blij mee dat D66 tóch maar de onderhandelingen in gaat met de ChristenUnie om Rutte IV te vormen. En dat laat hij merken ook. Want op Twitter stelt hij heel duidelijk dat een proefballonnetje van Johan Remkes – dat er ook ministers kunnen komen van andere partijen dan de uitverkoren vier – niet gaat gebeuren. Niet wat hem betreft, tenminste.

Dit is het hilarische voorstel van Remkes:

In zijn advies aan de Tweede Kamer schrijft Remkes dat deze vier partijen ook andere partijen de gelegenheid moeten geven hierover mee te praten. Het gaat dan om PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en Fractie Den Haan. Dat zou moeten leiden tot een “constructieve betrokkenheid” bij het nieuwe kabinet. Van PvdA en GroenLinks zegt Remkes zelfs dat ze ministers zouden kunnen leveren.

Dus dan krijg je een situatie waarin GroenLinks en PvdA niet officieel mee mogen doen aan een kabinet – dat willen VVD en CDA niet – maar ze mogen wél de kastanjes uit het vuur halen voor Rutte IV. Oh, en ze krijgen de discutabele eer om kabinetsleden te ritselen.

Jesse Klaver reageert vertoornd

Helaas voor Remkes ziet GroenLinks-leider Jesse Klaver hier helemaal niets in. “Laat ik nogmaals helder zijn: ons gaat het om de inhoud, niet om de poppetjes,” schrijft de groene communist op Twitter. “Wij leveren geen ministers aan een rechts kabinet.”

Dat hij VVD, CDA, D66 en ChristenUnie rechts durft te noemen is natuurlijk een gotspe, maar toch. Het punt staat: GroenLinks levert geen kabinetsleden aan voor een regeringscoalitie waar het officieel geen deel van mag uitmaken.

Een streep door de rekening

Dat is dan toch meteen even een streep door de rekening van Remkes en de rest van de VVD-top. Want die dachten ongetwijfeld een leuk compromis te hebben bedacht: doorzetting van de huidige coalitie, maar met één of twee GroenLinksers en PvdA’ers erbij. Die zouden zich dan toch betrokken voelen (en er dus voor stemmen, ook in de Eerste Kamer waar Rutte III géén meerderheid heeft).