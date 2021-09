Johan Remkes (VVD) is he-le-maal klaar met Haagse roddel- en achterklap: ‘Dit moet stoppen’

Informateur Johan Remkes heeft gereageerd op de roddels (verspreid door D66’ers) over hem. Volgens die D66’ers had hij te veel gedronken tijdens de onderhandelingen/gesprekken. Nou, zegt Remkes, daar is hij niet van onder de indruk. Maar hij wil er wel iets over kwijt: in Den Haag is alles steeds weer gericht “op kapotmaken, niet op heel maken.” En daar heeft hij zijn buik vol van.

Het gebeurt niet zo heel vaak dat een informateur zich helder uitspreekt over de sfeer in Den Haag, maar nu Johan Remkes dat doet verdient het natuurlijk extra aandacht. Want de man die ons lijkt op te zadelen met voortzetting van het huidige kabinet heeft even duidelijk gemaakt aan de Haagse marionetten wat hij van hun machtsspelletjes vindt: wal-ge-lijk.

Kijk maar naar deze video, waarin hij stelt dat de Haagse cultuur al tijden gericht is op het “kapotmaken” van mensen, en niet op het “heel maken” van individuen of zelfs maar de maatschappij. Er worden continu keiharde spelletjes gespeeld, waarbij mensen figuurlijk (en ook letterlijk trouwens) over lijken gaan. En dat komt hem de strot uit.

. @TvanGroningen vraagt Remkes naar het geroddel van partijen in Den Haag (over drankgebruik). "Ik ben niet van suiker en wel gewend dat er heel veel flauwekul wordt verteld." Hij stoort zich regelmatig aan de sfeer in Den Haag, "die gericht is op het kapotmaken.." #formatie pic.twitter.com/YtZyZKlQpF — Sam Hagens (@SamHvNL) September 30, 2021

De vrouw van Pieter Omtzigt, Ayfer Koç, laat in reactie hierop weten dat ze het heel goed vindt dat Remkes zich hier over uitspreekt; over al dat geroddel in Den Haag. En als je naar andere tweets ziet, dan denken heel veel mensen daar net zo over.

